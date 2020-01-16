月內第二團 美議員抵台今赴國防部 AIT：訪印太地區的一環 台灣：展現台美堅實友誼

退伍軍人事務委會主席高野率團

中央社報道，訪問團由美國眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）率領，成員包括同為民主黨籍的眾議員阿爾里德（Colin Allred）、史羅金（Elissa Slotkin）、雅各布斯（Sara Jacobs），以及共和黨籍眾議員梅斯（Nancy Mace）和多位幕僚共17人，於昨日至今日訪問台灣；議員分屬眾議院退伍軍人事務委員會、軍事委員會及外交委員會成員。

報道指出，訪問團除今天到訪台灣國軍退除役官兵輔導委員會（退輔會）、國防部，就國防議題交換意見外，總統蔡英文也將在總統府接見成員。

台外交部昨晚表示，美國國會再度組團來台，「展現美國國會兩院、兩黨對台美關係一致的堅定支持」。又感謝高野等4名議員，對台灣相關議題的鼎力相助，相信此行將有助進一步深化台灣與美國國會的深厚情誼。

談供應鏈議題 團員收陸使館信息

該代表團自上周五訪問日本、韓國，高野在日本沖繩曾談及大陸在區域內的軍事挑釁行為，對於台灣，則表示希望看到維持現狀，「不想看到武力統一」。他們昨晚乘坐美軍C-40行政專機抵達松山機場，該專機主要用戶為美國海軍和美國空軍。

昨晚史羅金在Twitter寫道，在與駐韓美軍過完感恩節後，她剛抵達台灣，將與這裏領袖討論一系列經濟與國家安全議題；她並提及台灣有晶片大廠，供應鏈問題肯定會是討論議題之一。史羅金還說，訪台消息傳出後，其辦公室收到來自中國大陸大使館的信息，要求取消旅程，但就像訪問其他地點一樣，議員團到此是為了解區域，並重申美國對台承諾。

此次是本月美國國會議員第二次訪台，上一次是本月9日，共和黨參議員柯寧（John Cornyn）等6名參眾兩院議員、軍官和助理等一行十幾人，其間到過台灣的總統府及國防部。大陸當時反應強烈，軍方當晚即發反對聲明，國台辦、外交部亦分別敦促不要向「台獨」勢力發出錯誤信號。

消息：中美防長擬年底前隔空會談

另外，日經亞洲引述多名美國官員稱，如果確定在年底前能安排視像或電話會談，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）將與中央軍委副主席許其亮及國防部長魏鳳和會談，目的是透過確認雙方軍事活動的意圖，以提高透明度，避免擦槍走火。若成事，會是美國總統拜登上台以來，雙方國防首長的首度會談。

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