何謂台獨「突破紅線」？ 朱指反分裂國家法列明

【明報專訊】國家主席習近平日前在「習拜會」中強調「台獨」若突破紅線，大陸將採斷然措施。針對何謂突破「紅線」，國台辦發言人朱鳳蓮昨（24日）回應稱，大陸《反分裂國家法》明確規定了法律底線、紅線。《反分裂國家法》第八條列明，在三種情况下政府得採取「非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」，分別是「台灣從中國分裂出去的事實」、「發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變」、「和平統一的可能性完全喪失」。
據國台辦網站，朱鳳蓮在記者會上指出，「台獨」分裂是台海和平穩定的最大威脅，是祖國統一的最大障礙，也是民族復興的嚴重隱患。針對外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，大陸保留採取一切必要措施的選項。
解放軍東部戰區日前將組織軍事活動明確定位為「戰備警巡」。朱鳳蓮對此回應稱，這是應對「台獨」勢力謀「獨」挑釁的必要舉措。
12中企遭美列入「貿易黑名單」
另據路透社報道，美國商務部周三（24日）將27個實體和個人列入「軍事最終用戶」，當中涉及12間中國企業。遭列入黑名單的中企包括杭州中科微電子、湖南國科微電子股份、新華三技術（New H3C）、西安航天華迅科技和蘇州雲芯微電子科技。美商務部聲明指，部份受制裁中企支持中國軍方的量子計算工作，指它們與美國國家安全和外交政策對立。