何謂台獨「突破紅線」？ 朱指反分裂國家法列明

據國台辦網站，朱鳳蓮在記者會上指出，「台獨」分裂是台海和平穩定的最大威脅，是祖國統一的最大障礙，也是民族復興的嚴重隱患。針對外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，大陸保留採取一切必要措施的選項。

解放軍東部戰區日前將組織軍事活動明確定位為「戰備警巡」。朱鳳蓮對此回應稱，這是應對「台獨」勢力謀「獨」挑釁的必要舉措。

12中企遭美列入「貿易黑名單」

另據路透社報道，美國商務部周三（24日）將27個實體和個人列入「軍事最終用戶」，當中涉及12間中國企業。遭列入黑名單的中企包括杭州中科微電子、湖南國科微電子股份、新華三技術（New H3C）、西安航天華迅科技和蘇州雲芯微電子科技。美商務部聲明指，部份受制裁中企支持中國軍方的量子計算工作，指它們與美國國家安全和外交政策對立。