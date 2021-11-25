國台辦：台獨清單不止蘇貞昌等3人 藍綠兩黨金主遠東集團 大陸業務「違法」重罰5億

據國台辦網站，朱鳳蓮在記者會上表示，蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等極少數「台獨」頑固分子挑動兩岸對立、破壞兩岸關係、圖謀分裂國家、危害台海和平，大陸依法對其懲戒；可以明確的是，「台獨頑固分子清單」上絕不止這3人。「我們也注意到，近期有個別台獨分子跳得挺高，甚至聲稱對未被列入清單感到遺憾。別着急，有他們真正遺憾的時候」。但她未透露其他被列入清單的具體人名。

批中共無恥 台駐德代表：怎可漏我

國台辦本月5日稱，陸方「依法」懲戒列入清單的「台獨頑固分子」，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利等，並將採取其他必要的懲戒措施。台灣駐德代表謝志偉在清單公布3人後，於facebook上抗議，表示自己「多年來未改初衷地捍衛台灣主權，力挺西藏、香港、新疆民運；痛批中共無恥」，稱「怎麼可以漏掉我」。

此外，就台灣遠東集團在陸投資企業遭巨額罰款一事，朱鳳蓮表示，遠東集團在大陸5省市的「違法、違規行為」，已被陸方課處約4.74億元（約5.78億港元）罰款，並收回其中一家企業的閒置建設用地。她又強調，大陸鼓勵支持兩岸正常經貿往來，依法保障台胞台企的合法權益，但絕不允許任何人、任何企業一邊在大陸賺錢，一邊給「台獨」頑固分子充當金主提供金援。至於被認為有藉打壓金主操控台灣選舉的意味，朱鳳蓮則稱，陸方「從不介入台灣地區選舉」。

日本《產經新聞》昨日引述消息稱，解放軍海軍兩艘071型船塢登陸艦，11月中旬穿過沖繩縣與那國島與台灣之間的海域，在花蓮外海停留了一段時間。報道稱，兩艘海軍艦艇隸屬於解放軍負責東海、台灣前線的東海艦隊。花蓮有一處長約10公里的碎石灘，也有軍民合用的花蓮空軍機場，是台灣防禦的重要據點。