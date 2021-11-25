京擬禁業主改建劏房出租

據《北京日報》報道，北京市人大常委會昨（24日）開會聽取《北京市住房租賃條例（草案）》，草案強調該市「堅持房子是用來住的、不是用來炒的」定位，完善租購併舉的住房政策，支持居民通過租賃方式解決住房問題，改善居住條件。北京市將合理規劃租賃住房供給規模，增加保障性租賃住房、公共租賃住房供給，鼓勵業主將閒置住房出租，調節住房租賃供需關係。

草案提出，出租房屋需符合國家和本市關於建築、治安、室內空氣質量等安全規定和標準；具備供水、供電等基本居住條件；以原規劃設計的房間為最小出租單位，不得打隔斷改變房屋內部結構（即劏房）；起居室不得單獨出租，廚房、衛生間、陽台、儲藏室及其他非居住用途空間不得出租用於居住等。

業主不得哄抬租金 政府可干預加價

業主不得哄抬租金、綑綁消費、揑造散佈漲價信息等擾亂市場秩序；以隱瞞、欺騙、強迫等不正當手段開展業務；誘導承租人使用住房租金貸款，或者在住房租賃合同中包含租金貸款相關內容。

草案還提到，市住房和城鄉建設主管部門應當加強住房租金監測。住房租金顯著上漲或者有可能顯著上漲時，政府可以採取漲價申報、限定租金或者租金漲幅等價格干預措施，穩定租金水平，並報國務院備案。主管部門可以提出採取價格干預措施的建議。