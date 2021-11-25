多地幼園逼學童打針 否則「居家休息」 地方教局否認下令 指「校方理解可能粗暴了點」

「如果他們不上學 學校即100%接種」

安徽省合肥市的王女士（化名）反映，近日幼稚園老師通知指出，所有人要打了疫苗才能入園，否則居家休息。但她四歲兒子近日曾接種小兒麻痺疫苗，按內地《新冠疫苗接種技術指南》，應相隔至少14天，才能接種新冠疫苗。

不過教師依然建議學童回家，稱不接種的話，就「不要佔用名額」，「因為如果（他們）不上學，學校就是100%接種疫苗」。王女士又指，教師幾乎日日打電話規勸，稱「有任務」、「你們不打，我工作沒法幹」。

各地同時「逼針」 家長質疑必有指令

「不打疫苗居家休息」的情况非獨例。來自福建某市的尤先生亦表示，上周五接獲幼稚園通知，指根據區教育局會議的精神，未接種疫苗的幼兒，要由家長接回。「一下把我們孩子趕出來，我去到學校中午12點半，還有人在等待接送。學校（下午）也還在上課」。他三歲大的兒子，因此周一、周二沒上課。

根據國家衞健委，應按照知情、同意、自願原則，積極引導3至11歲適齡無禁忌人群「應接盡接」。尤先生感到氣憤，指政府在公開層面都說是自願，但「都是這種說法，我相信一定有指令，層層下壓指標，否則不會各地同時出現這種情况」。

當局稱按自願原則 「不想接種可向校說明」

本報日前向該區教育局查詢，教局疫情防控科室的人員承認收到家長投訴，但否認有相關通知下發，稱學校方面可能對政策解讀「有點不透」，「不可能有這樣的文件，也不會這樣引導跟廣大的家長說」；對方指，最近流感比較嚴重，學校可能對發燒、感冒的學童建議回去治療。家長不想接種亦可向校方說明，「我們前提是自願」。合肥市蜀山區教育局亦指，疫苗接種按照「自願知情同意」原則。

到了昨天，經過向教局投訴後，尤先生兒子已能返校。區教育局向他來電，指學童若有特殊情况，可以「暫緩接種」。

亦有家長反映，校方從一開始就沒有「不打」的選項。來自杭州的劉先生（化名）指，11月初，老師提出的，只有「11月5日前或後打」和「暫緩打」，當時家長微信群中，九成都選擇暫緩，有家長私下指「能拖就拖」。但近日多番催逼下，只剩下幾名家長仍在堅持。他擔心孩子不打疫苗，會被「區別對待」，「例如有些家長說，沒打疫苗沒有小紅花、獎品，擔心對孩子心理造成影響」。

內地爭年底前完成3到11歲學童接種

目前3至11歲人群約1.6億，截至上周已接種8439.5萬人。國家衛健委指，力爭在12月底前完成接種。內地前日新增22宗確診病例，4宗是本地病例，遼寧和雲南各佔2宗。

明報記者

（新冠疫情）

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