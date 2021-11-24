遠東集團遭罰3650萬 陸：不允撐台獨者賺錢

台商：確起殺雞儆猴之效

新華社日前稱遠東集團在上海、浙江等5省投資的項目存在環保、土地利用等一系列違法違規行為，涉事企業已承認並繳納或正按程序繳納罰款及稅款。國台辦當日亦指出，「絕不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，幹『吃飯砸鍋』的事」。

對此，中央社採訪多名台商，都對此低調表示不願多談，但也有台商稱，確實已達殺雞儆猴之效。台灣「全國工業總會」秘書長蔡練生則表示，台灣是多元社會，企業家要廣結善緣，會跟政治人物來往，若僅因此就將其視為「台獨金主」，是認知錯誤，大陸對此應該更為審慎。

藍綠政治獻金大戶 曾資助蘇貞昌

國台辦早前開出「台獨」清單，點名台行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃和外長吳釗燮。台《聯合報》稱，蘇貞昌2018年競選新北市長時，遠東資助了200萬元新台幣（約56萬港元）。2020年選舉，遠東續資助藍綠立委及總統候選人，共涉6000萬元新台幣（約1680萬港元）。