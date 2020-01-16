擲673億量產八大武器 台：彰顯備戰止戰決心

空軍萬劍彈可海峽中線攻陸機場

中央社報道，海空戰力提升計劃採購特別條例，將以特別預算方式編列。量產的8項台造武器裝備涵蓋海、陸、空軍，主要包括由台灣中科院研製的沱江級戰艦、雄風系列導彈、天弓三型導彈、劍翔無人機、有巡航導彈功能的萬劍彈等（見表）。其中萬劍彈是目前台空軍戰機配掛射程最遠的集束炸彈，可從海峽中線附近投射，對福建、廣東等地區的機場、部隊集結區、裝卸區、或陣地、登陸船團等，以多彈頭對特定區域破壞與癱瘓，是台軍「重層嚇阻」戰略的重要武器裝備。

雄二E射程 專家：能深入中部戰區

另外，對於其中一項雄二E導彈射程達1200公里，台國防部智庫、國防院學者蘇紫雲認為，該導彈若射程如外界所推測，就符合台國防報告書所稱，台軍將在既有防衛戰力基礎上，向外拓展防衛空間，達成延伸防衛縱深與戰略持久目標，屆時不止涵蓋解放軍東部戰區，更能深入中部戰區。蘇紫雲強調，雄二E導彈攻擊在戰略價值上將可打擊敵軍的作戰節奏，以提升台軍防禦成功機率。

台國防部發布新聞稿表示，這次通過的特別條例，除了可充分兼顧戰力籌建外，同時貫徹國防自主政策，使國防資源發揮最大作戰效益，兼顧國防安全與經濟發展，有效結合政府資源與民間力量，擴大島內釋商、提升產業效益及創造就業機會。

美艦穿台海 習拜會後首次

另據路透社報道，美國海軍伯克級導彈驅逐艦「米利厄斯」號（USS Milius，DDG 69）周二穿越台灣海峽，是今年的第11次，同時亦是習拜會後首次。美軍聲明表示「米利厄斯」號遵守國際法，例行穿越台灣海峽國際海域。東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校對此表示，美方此舉製造安全風險，破壞地區穩定。