網信辦建立負面清單 加強監管明星網上信息

禁炒作緋聞 建輿情引導機制

中央網信辦昨印發《關於進一步加強娛樂明星網上信息規範相關工作的通知》，指流量至上、畸形審美、「飯圈」亂象等不良文化衝擊主流價值觀，一些網上明星信息內容失範，緋聞、隱私爆料佔據平台頭條、熱搜，提出15項措施加強規範。通知要求，建立娛樂明星網上信息負面清單，禁止宣揚流量至上、畸形審美等不良價值觀，不得為博眼球，低俗炒作緋聞醜聞、渲染明星情感糾紛隱秘細節。「私生飯」（喜歡刺探藝人私生活的粉絲）行為也在嚴管範圍，通知要求不得未經授權曝光、買賣明星身分、行程信息等私隱。

通知又提到，建立網上輿情監測、處置和引導機制，各平台要摸清明星帳號註冊底數，根據粉絲數量、傳播能力等分級，相關情况向部門定期報備。對達到一定粉絲數量的帳號，要實時監測。平台亦不得為違法失德藝人復出造勢，要嚴防違法失德明星轉移陣地、「曲線復出」。

吳亦凡鄭爽列主播警示名單

另據《人民日報》，中演協昨發布第九批網絡主播警示名單，共88人上榜，其中包括已被批捕的吳亦凡，涉逃稅漏稅、代孕棄養的鄭爽，以及曾參觀日本靖國神社的張哲瀚。通報點名這3人及另外兩名主播，負責人稱，此次有關做法是根據「防止劣迹藝人轉移陣地復出」的精神。中演協此前已發布八批、共358名網絡主播警示名單，並組織全體會員對嚴重違法違規主播實行聯合抵制和懲戒。