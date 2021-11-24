稱中國經濟現新下行壓力 李克強促力保中小企 中央9招幫扶

新華社報道，李克強周一在上海主持召開部分地方政府主要負責人座談會，上海市委書記李強和市長龔正、吉林省長韓俊、湖北省長王忠林、廣東省長馬興瑞、貴州省長李炳軍在會上發言，江蘇、浙江、安徽、湖南、雲南等省政府主要負責人亦視像交流。李克強在會上分析經濟形勢，提到今年以來，中國面臨包括大宗商品價格上漲、電力煤炭供應緊張、嚴重洪澇災害等影響經濟運行的突出問題，經濟面臨新的下行壓力。

市場主體1.5億戶 促幫清欠債

李克強表示，要堅持穩中求進工作總基調，強化「六穩」（穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期）「六保」（保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉），特別是保就業保民生保市場主體，加強能源、電力保障，推進改革開放，推進工業化城鎮化進程，繼續做好常態化疫情防控，防範化解風險，推動經濟「在爬坡過坎中持續健康發展」。

李克強指出，目前中國市場主體已超過1.5億戶，各地要把保市場主體「特別是中小微企業、個體工商戶」作為政策着力點，落實好國家減稅降費、市場保供穩價等政策，採取措施清理拖欠中小企業應收帳款，幫助市場主體降成本、解難題。地方和有關部門要為市場主體生存與發展創造良好環境，避免採取運動式、冒進式、一刀切措施；堅持政府過緊日子，集中財力保減稅降費政策落地、保基本民生和基層運轉。

加大紓困資金 推進減稅降費

據中國政府網消息，近日，國務院辦公廳發布《關於進一步加大對中小企業紓困幫扶力度的通知》，從加大紓困資金支持力度、進一步推進減稅降費、靈活精準運用多種金融政策工具等9方面減輕中小企負擔（見表）。工信部副部長徐曉蘭昨日在吹風會上提到，當前受錯綜複雜國內外形勢影響，中小企業發展的確面臨不少困難和問題。特別是近期受原材料價格高企、訂單不足、用工難用工貴、融資難回款慢、物流成本高、新冠肺炎疫情散發、用電緊張等因素影響，中小企業主要經營指標增速放緩，下行壓力加大。

她強調「中小企業好，中國經濟才會好」，又表示近期國務院辦公廳印發中小企紓困幫扶通知，國務院促進中小企業發展工作領導小組辦公室印發《為「專精特新」中小企業辦實事清單》和《提升中小企業競爭力若干措施》，3份文件形成支持中小企業發展的「1+2」長短政策，下一步將會同各地、各有關部門，紮實做好「六穩」「六保」工作任務，加強政策研究和儲備，全力支持中小企業紓困解難和創新發展。

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