字幕組「人人影視」主腦侵權囚3年半

罰150萬 人人影視：可以刪除了

據法院通報，自2018年起，梁永平先後成立武漢鏈世界科技有限公司、武漢快譯星科技有限公司，指使王×航請人開發「人人影視字幕組」網站及Android、IOS等客戶端；又從境外網站下載未經授權的影視作品，翻譯、製作、上傳至服務器，供客戶觀看和下載。

通報稱，案件涉及32,824部未授權影視作品，以及683萬名會員。梁永平收取會員費、指使他人收取廣告費、對外銷售有未授權影視作品的移動硬盤。自2018年1月起，非法經營額總計1,200多萬。法院考慮到梁自願認罪認罰，並預繳部分罰金，決定從輕處罰。

網民同情：為何不開放正版？

雖然網站涉及侵權爭議，不過網民昨對人人影視案幾乎是一面倒同情，稱既然打擊盜版，為何不放開正版引進渠道？「是什麼逼得我們看盜版呢？我們要看的不是閹割的劇情，不是很明白為什麼21世紀還有文化封鎖的存在」。大量網民感慨人人影視是「為愛發電」、 ​「人人為我，我卻幫不了人人」、「好憂傷，人人字幕組是我最早接觸美劇的途徑」。