稱丈夫冤獄 房屋被查封 鹽城法院高層逼婦人陪酒

稱弟弟丈夫被屈黑社會

囚19至21年

網名為「鹽城董明明涉黑冤案」的董姓女事主前日在微博發帖稱，丈夫滕長城和弟弟董明明被鹽城法院高層羅真打成「建國以來最大的黑社會」，分別被判處19年、21年刑期，「我家一直負債纍纍，如今家破人亡，房子又被沒收，我與3個小孩即將流離失所，被迫成為法院高層的玩物。」

實名舉報 貼羅真對話截圖

帖文貼出羅真的對話截圖，包含「妳不來，我又喝醉了」、「我為妳，妳也不管我」、「最近出了點事，我可能受影響了，如果需要有個人來安慰我，妳行嗎」等等，並附上一張與一名戴眼鏡年輕男子的親密照片。

女事主母親則在微博表示，兒子、女婿只是從事民間放貸，就被指控是黑社會，登記在兒子名下的房產也被查封，如今全家陷入絕境，她抨擊法院一手遮天，無視她們遞交上去的證據，哀嘆「一家老小面臨的是斷命」，希望法院至少給他們「留下活路」。

舉報帖文在發出10小時後被刪除，同一微博帳號在昨凌晨4時許更新微博稱，「還能有陽光嗎？此時的我更多的是無助，害怕，呵呵。刪吧，畢竟你還有三個小孩。嗯，我出來了。頭好疼 ，好累，做什麼都是錯…… 」

一度被刪帖 羅真前日停職受查

「上游新聞」向女事主求證，她稱通過朋友介紹認識被舉報人江蘇鹽城市亭湖區法院政治處領導羅真。認識羅後，他時常逼她陪酒，還動手動腳，不堪其擾的她最後選擇了公開舉報。女事主透露，在前日下午，羅還在給她打電話，她沒接，因為感到害怕。

鹽城市亭湖區紀委、監委在昨早發出通報稱，11月21日下午，發現亭湖區法院工作人員羅×網絡輿情後，亭湖區紀委、監委高度重視，立即按照有關規定啟動調查程序。目前，亭湖區法院政治部副主任羅真已停職接受調查。