習視像主持中國東盟峰會 建「全面戰略伙伴」

習近平在北京主持視像峰會，據新華社講話全文，習稱中國及東盟要做地區和平的建設者和守護者，堅持對話不對抗、結伴不結盟，攜手應對威脅破壞和平的各種負面因素；同時要踐行多邊主義，堅持國際和地區的事大家商量。

習提到中國與東盟在經濟、抗疫方面的合作，要啟動中國東盟自由貿易區3.0版建設；中國願再向東盟國家提供1.5億劑新冠疫苗無償援助，及再向東盟抗疫基金追加500萬美元（約3895萬港元），加大疫苗聯合生產和技術轉讓等合作；同時，又會力爭未來5年從東盟進口1500億美元農產品。 中方亦將啟動科技創新提升計劃，向東盟提供1000項先進適用技術，未來5年支持300名東盟青年科學家來華交流。

習表示，中國東盟合作的成就，離不開雙方積極順應時代發展潮流，作出正確歷史選擇。他引用中國名言「路遙知馬力，日久見人心」，稱中國在過去、現在和未來都永遠是東盟的好鄰居、朋友和伙伴。中方將堅定不移以東盟為周邊外交優先方向，願同東盟把握大勢，朝着構建更緊密的中國東盟命運共同體邁出新步伐。

華警船上周向菲軍射水炮

杜特爾特斥厭惡

另外，上周二有中國海警船在南海仁愛礁附近，向菲律賓的軍方補給船發射水炮。菲總統杜特爾特昨在峰會中表示，對事件感到厭惡，又稱這不利於「我們國家之間的關係」，只有法治可以解決與中國的南海爭議，重申應充分利用《聯合國海洋法公約》以及2016年的南海仲裁案裁決。至於另一東盟成員緬甸，年初政變奪權的軍政府未有代表出席。

中國在1991年應邀參加東盟外長會議，到了1996年成為全面對話伙伴，2003年再提升為戰略伙伴關係。