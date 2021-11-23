乒乓外交50年 中美首次聯合參賽 休斯敦比賽 國際乒聯：見證體育促進理解

中美混雙配對世界級選手

國際乒聯稱，中國乒乓球協會聯合美國乒乓球協會早前向國際乒聯提交允許中美混雙配隊參賽的申請。國際乒聯執行委員會召開會議並批准了該請求。據央視、中新網等內媒報道，混雙配對的的四名中美球員，均是世界級的高水平選手，並擁有傲人戰績。中國乒乓球國手林高遠，現時世界排名第五，亞洲第一。他所搭檔的美國女乒乓球選手張安目前世界排名第35。而與美國選手卡納克（Kanak Jha）搭檔的中國女子乒乓球王曼昱，曾獲得世界青年錦標賽女單冠軍和世界乒乓球錦標賽團體冠軍。

國際乒聯集團首席執行官丹頓評價稱：「我們在休斯敦再次見證了體育獨特的力量，以及乒乓球是如何創造對話、促進相互理解。這將激勵我們展示一場非凡又深具歷史意義的世乒賽，並支持整個乒乓球界乃至下一代的夢想、希望和抱負。」促成本次中美混雙配對的關鍵人物，世界乒乓球職業大聯盟（WTT）理事會主席、中國乒協主席劉國梁則表示，跨國匹配隊友，為最高榮譽而戰，同時也成為體育和文化交流的紐帶，是「乒乓外交」最核心的意義。

休斯頓世乒賽將從11月24日開始，連續舉行7天，至本月30日結束。賽程除了混雙項目外，其餘項目包括男雙、女雙、男單、女單，均是在30日產生冠軍，混雙冠軍會在29日產生。

中國乒協主席促成配對

1971年時任美國總統尼克遜（Richard Nixon）推動中美關係和解時，中國在4月邀請於日本名古屋參加世界錦標賽的美國乒乓球隊訪問北京，終結兩國20多年的人員交往隔絕局面，推動了中美兩國關係正常化的進程。

今年4月24日，國家副主席王岐山曾在紀念中美「乒乓外交」50周年活動上通過視像發表致辭，稱讚「乒乓外交」是中美關係史上的一段佳話。王岐山說，當前，中美關係正處在重要關口。作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確的選擇。

（綜合報道）

（中美角力）

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