寒潮再襲 20省市受影響

據中國天氣網報道，針對此次寒潮過程，中央氣象台發布了今冬第三輪寒潮預警。此次寒潮降溫並不是「速凍型」，但降溫持續時間較長，累計降溫幅度大，像黃淮、江淮、江南北部等地局地降幅可達14℃以上。中國天氣網首席氣象分析師胡嘯表示，預計今天至明天，將是本輪寒潮過程大風降溫影響最為廣泛、也最為猛烈的時段，20個以上省區市將受影響。

中國天氣網推出的全國冰凍線進程圖顯示，冰凍線將不斷向南推進。今天早晨，冰凍線推至黃淮、雲南北部一線，城市中，石家莊、濟南及鄭州的最低氣溫都將降至冰點，其中鄭州是今年下半年來首次跌破冰點。而呼和浩特、太原及銀川等地的氣溫則將是今年下半年來首次跌破-10℃。

或低溫冷害 專家籲南方人保暖

明天早晨，內地大部地區的氣溫降至本輪寒潮過程中的最低點，冰凍區域將擴展到長江中下游地區。城市中，合肥、武漢、南京都將是今年下半年來首次跌破冰點。胡嘯提醒，此次寒潮天氣過程存在低溫冷害可能，需要做好蔬菜保溫、防風工作，農民應及時給作物加蓋草氈棉被，有條件可使用加溫設備。此外，此次寒潮影響範圍廣，降溫持續時間長，南方的居民也要及時添衣保暖。

另據《北京日報》報道，北京昨受沙塵天氣影響。根據監測，全市大部分地區空氣質量都在中度污染至嚴重污染水平。