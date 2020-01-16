官媒再幫彭帥「報平安」 牆內仍封殺 現身網球賽開幕式 WTA：無法化解疑慮

明報記者

中國女子網球名將彭帥實名認證的新浪微博本月初刊文稱，她與前中共政治局常委、國務院前副總理張高麗因性侵而轉化的不倫關係後，一直未公開現身。繼上周官媒發布的公開信及圖片後，昨早，胡錫進微博發布一段時長37秒的短片，並配文稱，「彭帥周日早上出現在北京舉行的青少年網球賽決賽開幕式」。彭帥在影片中露出笑容，但沒有說話。這則推文下仍有許多網民質疑，認為她「面露不安」。

中網帖文一度被刪 未提及彭帥

中網官微昨亦發布彭帥出席青少年網球挑戰者決賽的消息，同時配兩張彭帥的圖片，但相關微博一度被刪除。直至昨下午3時許，同一篇微博才重新出現在官微中。本報記者昨晚嘗試在微博檢索「彭帥」二字，信息均與網壇名將彭帥無關，而早前發布性侵指控的實名認證微博帳號仍沒有結果。

另據路透社報道，彭帥前晚就餐的餐館經理周紅梅說，當時包括彭帥在內的7個人在該餐館的包間用餐。一同就餐的德世界體育（香港）有限公司（Global D-Sports）高階主管丁力稱，他是彭帥的老朋友，並表示彭帥的電話「暢通」，世界女子職業網球協會（WTA）若是擔心彭帥安危，可以直接打電話與她連絡。丁力又說，彭帥近期接了太多電話，但不接受外國媒體採訪。

國際奧委會：彭帥平安

昨日彭帥公開現身參加活動前，WTA的發言人對路透社稱，儘管出現更多彭帥的照片和影片，這些證據仍然「不足夠」，無法化解該組織對彭帥狀况的疑慮。

據法新社報道，國際奧委會（IOC）表示，彭帥與國際奧委會主席托馬斯·巴赫（Thomas Bach）進行了30分鐘的視像通話，國際奧委會運動員委員會主席特霍（Emma Terho）和「認識彭帥多年」的國際奧委會中國委員李玲蔚也參加了此次通話。

彭帥表示，她「平安無事」。國際奧委會在一份聲明中說：「她解釋說，她現在住在北京的家中，她很安全，身體很好，但希望此時能尊重她的隱私。」

（彭帥風波）