增4確診 衛健委：疫情到「掃尾」

國家衛健委通報顯示，本土確診來自遼寧大連市3宗和雲南德宏州1宗。目前仍有1,098名患者需留院治療，其中12人為重症病例。國家衛健委疾控局副局長吳良有上周六指出，目前全國疫情整體呈現向好的形勢，多省疫情均已得到控制，除大連市以外，其他省份近日僅有零星病例報告，疫情已經進入到「掃尾階段」。

吳良有認為，這次疫情雖然涉及面廣，病毒傳播速度快，但各省份的疫情基本都在一個潛伏期（14日）左右較短時間內得到有效控制，主要還得益於中國較高的新冠病毒疫苗的接種率。

截至11月19日（上周五），內地接種新冠疫苗24億2290.8萬劑次。疫苗接種已經覆蓋12.25億人，完成全程接種10.76億人，人群覆蓋率分別達到了86.9%和76.3%，加強免疫接種6573萬人，為阻斷新冠病毒傳播、防止重症的發生等起到重要作用。

河北辛集恢復民眾出行

央廣網報道，河北省辛集市防疫總指揮部昨日發布公告，稱即日起對辛集市除封控區、管控區外的區域，可恢復民眾出行，恢復交通出行秩序，逐步恢復商業服務業經營，啟動企業復工復產等，惟中小學校仍暫緩開學。本輪疫情辛集市累計發現71宗確診病例。到20日晚辛集市連續6天零新增。

另據中新網報道，中國工程院院士鍾南山20日在珠海出席第三屆中國老年健康國際論壇開幕上致辭表示，目前70歲至80歲年齡段的老年人疫苗接種率較低，「很多老年人一旦感染了新冠肺炎（病毒），就會出現症狀，甚至是重症。所以接下來要加快老年人的疫苗接種。」

（綜合報道）

（新冠疫情）