內地學者：「一中」只能由中方定義

崔洪建：仍一意孤行 不排除斷交

中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建向《環球時報》表示，中方之所以沒有採取更進一步的措施，主要是考慮到不要讓此事對中歐關係「過度衝擊」。「立陶宛給其他歐洲國家做了一個負面示範，不排除其他國家存在潛在問題」。他稱，目前向歐洲人強調「一中原則不能違反」並不足夠，「需要說清楚，一中原則只能中方定義，不能由歐方定義」，而且需要將較為模糊的一中原則轉化為明晰的一中政策。

根據外交部網站，代辦是最低一級的外交代表，所受禮遇低於大使、公使，但享有的外交特權和豁免權相同。對於降為代辦級，崔洪建指出，沒有大使，駐當地的外交機構不再有本國的全權授命，無法開展很多重要外交工作。首先受衝擊會是經濟領域，包括貿易、農產品檢疫等領域都會受到很大影響。

立陶宛亦意識到這點，前任總理、現職國會議員斯克維爾內利斯上周五指出，立、台互相設立代表處，顯然是要直接把與大陸的關係畫上句號，立陶宛將不會與大陸有任何外交、貿易或者經濟關係。立陶宛外長蘭茨貝吉斯亦表明，受到中國的壓力，「立陶宛面臨着某些經濟和金融問題」，希望歐盟給予支持。