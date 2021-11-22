北京不滿設「台灣代表處」違「一中」 中國：關係降至代辦級 立陶宛：有權與台合作

台駐立陶宛代表處於上周四，在首都維爾紐斯正式掛牌成立，是台灣首次在非邦交國家以「台灣辦事處」設處，台灣形容為外交勝利。

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大象腳底下的跳蚤

大陸外交部昨午發出聲明，稱立陶宛不顧中方嚴正抗議和反覆交涉，公然在國際上製造「一中一台」，背棄在兩國建交公報中所作政治承諾，損害中國主權和領土完整，粗暴干涉中國內政。兩國建立大使級外交關係的政治基礎，被立陶宛破壞，為維護主權和國際關係基本準則，中方不得不將兩國外交關係降為代辦級。立陶宛政府必須承擔由此產生的一切後果，又敦促立方立即糾正錯誤，不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。聲明也正告台灣方面，稱無論台獨勢力如何歪曲事實、顛倒黑白，都改變不了大陸和台灣同屬一個中國的歷史事實，企圖挾洋自重，搞政治操弄，最終必將是死路一條。

美立將簽46億進出口協議

據路透社，立陶宛對中方決定表示「遺憾」，重申堅持一中政策，允許設立台灣辦事處是基於經濟利益，又稱有權擴大與台灣合作，以及設立非外交形式的使團，以確保雙方關係的實質發展，「正如許多其他國家所做的一樣」。

維爾紐斯的立場獲得鄰國波蘭的支持，同時，立陶宛外長蘭茨貝吉斯（Gabrielius Landsbergis）周二將訪問華盛頓，與美國副國務卿費爾南德斯（Jose W. Fernandez）討論擴大和深化經濟互利關係的可能。華盛頓亦向立陶宛提供支持，雙方將簽訂一項達6億美元（約46.8億港元）的進出口信貸協議。

台：非北京所稱「內政事務」

在台灣，陸委會表示台、立發展雙邊友好合作關係，是國際社會成員交往的基本權利，並非北京方面所稱的內政事務，其無權置喙；又批評中共當局干預介入其他國家的主權行為、在國際散佈其錯誤「一中原則」的不實論述。

外交代表分三級 代辦最低

根據外交部網站，國家互派的外交代表分為大使、公使、代辦三級，其中代辦是最低的級別。中國40年間，兩次降級外交關係都是因為台灣。1981年，荷蘭政府批准企業向台灣出售潛艇，中方決定與荷蘭的外交關係由大使級，降為代辦級，直到1984年才恢復大使級。

大陸與立陶宛在1991年建交，立陶宛承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。今年立陶宛退出中國與中東歐國家的17+1互動機制、國會表決通過認定北京對新疆維族「種族滅絕」等；8月，北京曾因立陶宛允設台灣代表處一事，召回駐立大使，而立陶宛則在9月，召回駐華大使。

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