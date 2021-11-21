採訪手記：巧遇的哥拉線 受訪前學員曾上官方發布會

採訪前理解：官方不干涉不協助

出發前，報館依足規例向有關方面報備，又向新疆區委宣傳部發送採訪函件。宣傳部人員回覆稱「充分尊重媒體採訪報道的權利」及「不介入採訪報道」。記者認為言下之意，官方不會干涉，但也不會提供協助。

在4月底抵南疆第一站和田後，記者便着手尋找教培學員和教培中心。作為少數民族佔人口比例98%以上的南疆地區，當地民眾對境外媒體抱有警惕，採訪過程中，對方要麼以語言不通為由拒訪，要麼乾脆不理睬。記者依約驅車數百公里深入和田西部崑崙山北麓的策勒縣山區後，約好的被訪者最終拋下一句「有急事出門幾日，再聯絡」，便不再出現。

而在抵達和田第二天，記者駕駛的車輛還與維人私家車發生車禍，導致行程受阻，相關事件還需花費很多時間去交涉。使此次採訪前景又多了一層陰霾。

尋找教培學員，頗費周折。記者曾委託多名熟悉新疆和關係熟稔的朋友幫忙，但得到的回答，要麼是對方覺得教培中心學習前的經歷不甚光彩，而不願意受訪，要麼以「封齋」期間精力不濟婉拒。能夠採訪到兩名教培中心學員，記者認為完全是一個非常偶然的機會。

當時記者在莎車巧遇一名維族的士司機，乘車閒聊時，記者問他有否聽聞教培中心和學員的事，司機提及同事的一名家人曾在教培中心學習過一段時間。記者立即請他代為聯繫，最終這名學員考慮了兩個多小時，又經記者委託的司機多次催促，才總算有了一次「零」的突破；並經這名學員的丈夫，又找到另一名學員。美中不足的是，採訪結束後，才發現採訪中漢語流利男性教培學員，曾參加過官方新聞發布會，這多少讓人感到有些「官方背景」。

（新疆專版）