外媒報道學員遭性侵 當局指女子借錢不還

BBC曾就受訪者遭性侵的指控查詢中國政府，發言人回覆稱，中國政府保障少數民族權利和平等，尤其着重保護女性權益。BBC報道中表示，難完全證實孜堯登指控，但孜堯登描述的教培中心生活、受虐經歷與其他前被拘留者描述的相符。

事主弟弟：姐姐不育 沒有接受絕育手術

中國外交部及新疆當局多次公開稱報道與事實不符，並多次指受訪者編造故事，是拙劣的演員。對於BBC報道中提到被迫接受輸卵管結紮滅菌手術的圖爾蘇奈·齊亞烏頓，新疆自治區政府發言人徐貴相稱，其真名為圖爾遜娜依·孜堯登，曾因不育問題有兩次婚姻。其弟弟孜力·孜堯登在涉疆發布會上稱，姐姐沒有生育能力，自2002年結婚就未曾生育，強調姐姐沒有被迫做絕育手術。

指控教培中心系統強姦的哈薩克族婦女古孜拉•阿瓦爾汗（Gulzira Auelkhan），當局稱她在2013年與同村人以「五人聯保」方式貸款4萬元人民幣，到期未還息，被銀行列入黑名單，牽連多名聯保村民不能貸款。有村民在官方發布短片上稱，要阿瓦爾汗趕快還錢。

（新疆專版）