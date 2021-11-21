學習後覺今是昨非：思想變了，生意好了

麥麥提尼亞孜表示，他所在班級有32名學員，其中11名女性，「我在教培中心的10個月時間內，沒有看到或聽到過任何女學員遭遇性侵和強制絕育」。他表示這些指控是在「罔顧事實地顛倒黑白」，是在「抹黑新疆」。

麥麥提尼亞孜描述教培中心的生活稱，「每天早上9點起牀、吃早餐；10點上課，下午2點下課；之後有兩個小時吃飯休息時間，大概下午4點上課（均為北京時間，新疆日出較北京晚兩小時）。」他表示，「學校吃得比在家吃得還要好，在家也就吃拉條子（即拉麵），但是學校有十幾種菜的自助餐，可以自己選。」至於學習內容，則與他在官方發布會時說的無太大區別。

在教培中心經過近10個月的學習，麥麥提尼亞孜和熱孜瓦尼先後畢業重返社區。只是熱孜瓦尼並未從事在教培中心所學習的「糕點」行業，而是在自家附近一間菜站上班，一個月收入約3000元人民幣上下，她的丈夫每月則約有3500元收入。「我很滿意現在的生活，也認識到當初的思想觀念的錯誤。」她說穿著極端服飾不僅不方便外出工作，在家不外出則是將家庭重擔壓在丈夫一人身上。她表示以後會與丈夫一起，將家庭經營得更富有。

慶幸早入中心 「否則可能死了」

麥麥提尼亞孜現在利用在教培中心學到的打囊（做麵餅）技術開了一間合作社，同時經營一家飲用水廠，手下有20多名員工，每人月薪1500至1萬元。他形容現在思想變了，生意好了，生意伙伴也愈來愈多，「每年可以為家中帶來近40萬的收入」。

麥麥提尼亞孜說很慶幸自己能及早「迷途知返」，又稱「好在我到教培中心學習了，不然的話，我可能在極端思想中愈陷愈深，最後和一些極端分子一樣，去傷害別人和進行恐怖襲擊。那樣的話，好的情况是坐牢，嚴重的話可能已經死了」。

（新疆專版）