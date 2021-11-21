人民政協報稱統一省軍費：台人均年收入可增2萬元

《人民政協報》昨在第五版「兩岸經合周刊」刊出《為什麼說台灣的前途在於統一？》一文，指出如果未來兩岸統一，除「台灣特別行政區」財政收入可用於改善民生外，台灣普通民眾恐怕最有感和最直接的好處，是台灣可省下每年6000億元新台幣（約168億港元）軍費和金援外交開支，「僅這兩項支出的取消，就可以讓台灣2300萬民眾，每人每年收入提高2萬多元新台幣」。

文章認為，兩岸統一後，中央政府在台灣設立特別行政區，實行「一國兩制」；中央政府將針對台灣的「省情」，實行有別於港澳地區「一國兩制」的「台灣方案」，包括充分考慮台灣現實情况，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情；在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，台灣民眾的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。這一切的前提是和平統一。

外媒專訪 台外長：就最壞情况做好戰備防禦

另外，台外長吳釗燮日前接受瑞士電視台專訪，提到兩岸情勢從未像現在如此緊張，大陸升高對台灣的軍事威脅是非常真實的，必須就最壞的情况做好戰備防禦，並增強國防安全實力。中央社報道，國民黨昨發新聞稿表示，吳釗燮對外媒示警，顯示民進黨已把台灣帶向戰爭邊緣，戳破總統蔡英文提出包括「堅持憲政、主權及台灣人民意志」的「四個堅持」。