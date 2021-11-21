王小洪任公安部黨委書記 有望接趙克志掌公安部

法制網消息，公安部19日召開領導幹部會議，國務委員兼公安部長趙克志主持會議，中央政法委書記郭聲琨出席會議並講話。會上中組部有關負責人宣布中央決定，趙克志不再兼任公安部黨委書記，王小洪任公安部黨委書記。昨日公安部官網已更新，顯示王小洪為現任中共十九屆中央委員，公安部黨委書記、分管日常工作的副部長（正部長級）、督察長，中央政法委員會委員，公安部特勤局黨委書記、局長，副總警監警銜。其中「中央政法委員會委員」為他新增的頭銜。

習舊部 十九大後任公安部常務副部長

公開資料顯示，王小洪1957年7月生，福建福州人。習近平主政福建時，王小洪由閩侯縣公安局長升至省會福州公安局長。中共十八大後，王小洪由廈門公安局長獲提拔擔任河南省副省長、公安廳長，不久又進京擔任北京市副市長、市公安局長，再擔任公安部副部長；十九大後，擔任公安部常務副部長。