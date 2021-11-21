胡錫進發彭帥露面片 談話提日期顯昨拍攝

官媒編輯發彭帥「微信朋友圈近照」

CGTN責任編輯沈詩偉19日深夜在其個人Twitter上發布4張彭帥的圖片，其中2張照片中的彭帥身穿白色T恤和黑色短褲，坐在紅花地氈上逗玩一隻貓。另外一張則是彭帥身穿同樣的服裝，手持功夫熊貓玩偶的自拍相，旁邊電子相框顯示一張她與小熊維尼人偶合影的照片。在3張照片中，彭帥看似心情愉悅，房間牆壁和家具亦未經特殊處理，顯示與普通家庭無異。而第四張照片，則為一個國旗頭像的微信帳號，在對話框中發送了4張關於彭帥的圖片，除3張彭帥個人照外，還有一張則是一被標為「彭帥2」，簽名是「無名小美」的微信帳號朋友圈截圖，顯示在當日發布了3張彭帥個人照片並配文「周末愉快」。

昨日深夜11時30分許，胡錫進在個人Twitter接連發布兩段彭帥的影片。胡錫進在文中稱，彭帥與教練和朋友在一家餐館吃晚飯，影片內容清楚表明，拍攝是在北京時間周六。第一段短片約一分多鐘，同台的一名男子與彭帥談及某決賽時間時稱：「明日不是11月20日嗎？」彭帥身邊的人立即糾正：「明天是21。」彭帥在一旁連連點頭。而另外一段影片則被消音，僅14秒，內容為彭帥進入北京宜賓招待所。宜賓招待所位於西城區和平門內街道，為四川宜賓駐京辦的招待所，距離天安門廣場直線距離大約1公里。

而此前胡錫進在Twitter上曾轉發沈詩偉發的照片，稱透過自己的信息來源，可以證實照片確實是彭帥的最新狀况。胡錫進又稱，彭帥過去數天「自由地待在自己的家中，她不希望被騷擾，很快就會公開露面，並參加一些活動」。

白宮促華提供證據交代彭帥下落

委員稱IOC或對冬奧採強硬立場

路透社報道，白宮發言人普薩基上周五表示，美國對事件深感關切，呼籲中國提供獨立且可驗證證據，交代彭帥下落及人身安全。國際奧委會（IOC）資深委員龐德（Dick Pound）亦稱，事件可能會迫使國際奧委會就中國人權記錄針對中國，儘管不太可能阻止明年2月的北京冬奧，但可能迫使國際奧委會採取更強硬的立場。美國有線新聞網（CNN）報道，聯合國人權事務高級專員辦事處上周五（19日）表示，關注彭帥的下落，促有關方面對性侵指控完全透明地調查。

早前彭帥實名認證微博發文稱遭國務院前副總理張高麗性侵，不到半小時即被刪除，她亦音信全無。18日CGTN發布據稱是彭帥發送的電郵，稱「一切安好」。但外界質疑該郵件是否真實，促當局公布彭帥的近况。

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