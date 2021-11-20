北京聞風：代表選舉開始 中共踏二十大時間 ／文：鍾鳴九

上周閉幕的中共十九屆六中全會決定，二十大將於2022年下半年在北京召開。《通知》將中共二十大表述為，「進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍新征程的重要時刻召開的一次十分重要的代表大會」。由於二十大涉及重要的選舉換屆，備受外界關注。

清華大學國家戰略研究院資深研究員謝茂松認為，六中全會所強調的「兩個確立」，「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」，或可在二十大得到進一步明確。

選舉工作首提「堅持習思想指導」

根據公開信息，二十大代表名額為2300名，與十九大名額相同。內地學者稱，二十大代表選舉工作與往屆差異不大，但首次提出「要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導」。

《通知》提出，二十大代表應是共產黨員中的優秀分子，要求嚴把人選「政治關」與「廉潔關」，並進一步優化代表結構。其中「政治關」的內容比以前有明顯擴充，如提出「對政治上不合格的一票否決」，要求更為嚴格。對此，中共黨建專家指出，「嚴把人選政治關」是中共的一貫要求。十八大以來，政治方面有很多新要求，二十大就此將新的內容補充進去，有助於從根源上解決官員違紀違規問題，清除當面一套、背後一套、口頭一套、行動一套的政治「兩面人」。

代表選舉自下而上逐級遴選

二十大代表的選舉產生，採取自下而上、上下結合、反覆醞釀、逐級遴選的方式。梳理往年流程，代表推薦從基層開始，所有基層黨組織與黨員均可參與其中。從基層黨組織開始，到推薦單位黨組織，再到選舉單位黨組織，逐級遴選擇優，並做到全程差額選舉。同時嚴格考察人選，防止「帶病提名」，然後再組織會議選舉。在全國代表大會召開前，代表資格審查委員會還要對當選代表作資格審查。

謝茂松認為，從往年來看，代表選舉過程逐級遞進，人選結構分佈合理，充分反映基層聲音，體現全過程人民民主，具有廣泛的代表性。

值得注意的是，在十九大代表選舉工作中，多名中共高層在地方省份參加選舉。其中中共總書記習近平在貴州當選十九大代表，政治局常委李克強在廣西當選。

《通知》稱，二十大代表選舉工作從現在開始，到明年6月底前結束。目前部分省份的地方選舉已經開始，明年4月或可產生省級代表。

文：鍾鳴九