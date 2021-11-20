駐立陶宛台灣代表處成立 京誓採行動

駐拉脫維亞代表黃鈞耀改駐立

台灣外交部前晚宣布，駐立陶宛台灣代表處正式成立並掛牌運作。聯合報引述台外交部指出，代表處自即日起將負責立陶宛全境包含領事等業務，首任駐立陶宛代表將由現任駐拉脫維亞代表黃鈞耀出任；駐拉脫維亞代表處則繼續負責拉脫維亞並兼轄愛沙尼亞。兩處將共同推動與波羅的海三國實質關係，並提供旅外國人各項服務。而立陶宛駐台經貿代表處預計明年初設立。

事件引起北京強烈反應，大陸外交部網站前日深夜發表發言人談話，指摘立陶宛政府不顧中方強烈反對和多次勸阻，批准台設立所謂「駐立陶宛台灣代表處」，製造「一中一台」，公然違背一中原則，背棄立方在兩國建交公報中的政治承諾，損害中國主權和領土完整，粗暴干涉中國內政，性質極為惡劣。

中國政府表示強烈抗議和堅決反對，將採取一切必要措施，捍衛國家主權和領土完整。一切後果由立方負責。發言人又「正告台灣當局，妄圖挾洋謀『獨』是打錯了算盤，注定逃脫不了失敗的下場」。

「採何種措施 大家可拭目以待」

外交部發言人趙立堅昨被問及此事時稱：「至於中方將採取何種必要措施，大家可以拭目以待。立方咎由自取，必將自食其果。」

國台辦發言人朱鳳蓮昨亦表示，民進黨當局在國際上打着各種旗號破壞一個中國原則、分裂國家，對此各種謀「獨」行徑，陸方堅決反對並將堅決打擊。新華社昨亦發表評論，警告「立陶宛背信棄義，任性踐踏紅線，必將為此付出代價」。文章又說立陶宛想與「台獨」分裂勢力「沆瀣一氣」，乃是逆歷史大勢而動。「正告立陶宛方面，立即糾正錯誤決定，亡羊補牢，為時不晚，不要在錯誤的道路上走到黑。」