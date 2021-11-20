關注疆人權 拜登考慮外交抵制冬奧 外交部：體育政治化違奧林匹克精神

路透社報道，拜登周四在白宮接受媒體提問，被問及是否支持外交抵制北京冬奧時表示：「這是我們正在考慮的事情」。外交抵制意味着雖然運動員參加比賽，但美國官員將不會出席。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）同日在記者會上表示，美國考慮外交抵制冬奧是基於關注新疆人權狀况，並將考慮一系列因素再決定如何行動，但未透露何時。她還說，中美元首周二（16日）舉行的第一次視像會晤未談及冬奧相關事宜。

《華郵》料拜登月底宣布拒赴冬奧

此前《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）就引述知情人士稱，美國政府料將宣布拜登或官員不出席北京冬奧。羅金援引消息指，拜登政府預計月底前宣布該消息，美方將知會盟友這項決定，但會讓他們自己決定是否跟進。

中國外交部發言人趙立堅昨日在記者會上回應稱，北京冬奧和冬殘奧會是世界各國冬奧運動員的舞台，「他們才是真正的主角。將體育運動政治化有違奧林匹克精神，損害的是各國運動員的利益」。中方一定能為世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會，共同推動國際體育事業的健康發展。他又強調，新疆事務純屬中國內政，絕不容許任何外部勢力以任何名義、任何方式干涉。

另外，央視報道，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫昨向媒體表示，俄總統普京已收到在北京冬奧會開幕之際訪華的邀請。在所有細節達成一致後，俄方將與中方共同宣布這一行程。

北京冬奧倒數不到3個月，人權組織呼籲國際抵制聲浪不斷。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）4月曾說，美國考慮聯合盟友抵制北京冬奧，隨後又澄清未與盟友討論此事。美國上一次抵制奧運賽事是在1980年。當時時任美國總統卡特（Jimmy Carter）因不滿蘇聯前一年入侵阿富汗，與加拿大、韓國、以色列等60多國聯合抵制1980年莫斯科奧運，拒絕派選手參賽。

智庫：彭帥消失一事違冬奧目標

《紐約時報》引述澳洲智庫洛伊研究所民意與外交政策主任卡薩姆（Natasha Kassam）稱，中國網球名將彭帥從公眾視野中消失一事，與力求成功舉辦冬奧的目標背道而馳，只會加強國際間的抵制聲浪。

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