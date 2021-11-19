台F-16V接裝升級 蔡：台美友誼再進展

中央社報道，台灣空軍以「鳳展專案」為代號，耗資新台幣1100億元（約307.9億港元）由美國洛歇．馬丁公司（LMT）與台灣漢翔，將現有141架F-16A/B升級為F-16V（Block20），昨上午在嘉義空軍基地舉行「性能提升接裝典禮」，蔡英文出席並校閱成軍部隊。聯合報報道，隨後蔡英文還登機體驗，而地面陳展的F-16V上掛載各式導彈，包括AIM-120先進中程空對空導彈、AIM-9X響尾蛇導彈等。蔡英文表示，接裝不僅是空軍歷史的新頁，更有3個重要意義，分別是台美友誼再進展、航太科技再提升及國防戰力更堅強。

料2026年台F-16V數量冠全球

據台媒報道，台灣另向美採購66架F-16V，預計2026年全部交機，屆時台空軍擁有數目將達207架，為全球最多。

大陸外交部新聞發言人趙立堅表示，中方在台灣問題和美台關係上的立場是一貫而明確，反對美台之間有任何官方聯繫，希望美方切實遵守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，在台灣問題上謹言慎行，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。他說，台海局勢緊張的癥結是「台獨」分裂勢力不遺餘力地分裂祖國，勾結外部勢力，其所作所為只是以卵擊石、蚍蜉撼樹，注定沒有任何前途。