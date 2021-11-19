央媒刊「彭帥報平安電郵」 國際女網主席：只讓我擔心

彭帥至今未有露面，本報查看其微博仍處無法評論或轉發狀態，發送私訊亦未獲回覆。

CGTN於Twitter上發布一張聲稱為彭帥寫給西蒙的英文電郵截圖。針對WTA本周呼籲當局調查事件，「電郵」稱WTA聲明中提及的新聞，包括有關性侵的指控「並非事實（not true）」，「我沒有失蹤，我並非不安全。我只是在家休息，一切安好」。「電郵」又稱，「如果WTA要再發布有關我的消息，請先向我核實內容並徵得我的同意。身為一名職業網球選手，我感謝大家的陪伴與關心，未來如果有機會，期望與大家一起推動中國網球，我希望中國網球蒸蒸日上」。

西蒙昨日在WTA官網再發聲明回應，稱中國官媒的消息「只讓我擔心彭帥的安全和下落」，又稱很難相信「電郵」出自彭帥之手，「WTA和全世界都需要獨立和可核實的證據，證明她是安全」。西蒙重申，彭帥應獲准自由發言，其性侵指控應獲重視及全面而透明的調查。

稱寄WTA主席 「電郵」開首「Hello everyone」

該「電郵」被質疑有多處疑點，包括聲稱是寫給西蒙，但開首卻寫「Hello everyone（你好各位）」；其次電郵為什麼不是由西蒙公開，而是由CGTN率先披露；三是截圖第二行疑似留有文檔處於編輯狀態才會顯示「|」的游標符號。中國外交部發言人趙立堅昨在記者會被問及此事時說：「這不是外交問題，我也不掌握你提到的有關情况。」

趙立堅：非外交問題 不掌握情况

彭帥的微博帳號本月2日發文，表示與中共中央政治局前常委、國務院前副總理張高麗有多年不倫關係，但對方「想不要就不要了」；又稱3年前再遭張強迫發生關係，有關指控一直未獲證實。惟帖文20分鐘後遭刪除，她及後音信全無，微博處於異常狀態，被禁止轉發及評論。微博搜索欄至今無法找到彭帥帳號及帶有其名字的消息。

指控張高麗性侵帖文遭刪 微博至今異常

35歲的彭帥在2013年溫布頓錦標賽及2014年法國公開賽，與台灣網球一姐謝淑薇拍檔奪得女子雙打冠軍。彭帥失聯後，WTA和國際網球名將佐高域（Novak Djokovic）、大坂直美等本周相繼發聲，表示「希望彭帥能夠得到公正、公開的權益伸張，呼籲中國勿再言論控制，還給彭帥自由發聲的機會」。