首露面談孟宏偉案 流亡法國妻：政治分歧變成「罪案」

斥國際刑警不夠堅定 助長北京專制

高歌以「The monster（怪物） 」形容中國政府，稱自己在過去3年學會「如何與怪物、權威共存」。孟宏偉於2018年9月從法國返回中國後失蹤，事後被當局指控涉嫌收受賄賂受查，去年初被判監13年半。高歌去年曾表示，當局的指控屬揑造，丈夫是因透過其職位推動變革而「受罰」。是次訪問中她說：「這是個假案，是政治分歧被改變（being turned）成犯罪事件的例子。」

孟宏偉失蹤期間，高歌曾舉行新聞發布會，同日中紀委宣布孟涉嫌違法受查，國際刑警組織此後也發聲明，稱收到孟宏偉呈辭，孟辭去主席職務並立即生效。高歌認為國際刑警組織無採取更堅定立場，變相鼓勵北京的專制行為。她質問：「被失蹤的人可以自願寫辭職信嗎？一個警察組織何以能對這種典型的刑事罪行視而不見？」