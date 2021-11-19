健康碼亂象 跨省綠變紅、有人「被出國」

「在成都一直是綠碼，怎麼到陝西就變成了紅碼呢？」律師劉建永在本月9日，從成都乘搭高鐵到西安，出發時健康碼仍是正常狀態，惟一下車就變成紅碼。防疫人員告訴他，從成都出發的乘客登入西安健康碼時，健康碼一律都會變紅色或黃色；而且要求他接受強制自費隔離。

事主險坐疫監 函人大籲善待黃碼紅碼者

「糊裏糊塗（要）把我帶到當地隔離14天，這都接近行政拘留了。我在成都完全不符合強制隔離的條件，但到西安，他把範圍擴大了，兩地的標準不同」，劉建永要求對方就該行政決定出示書面文件，經過交涉，當地防疫人員最終讓他返回成都。劉又指，這情况不僅是陝西獨有，一些地方防疫存在不夠精準、防範過度的情况，在全國均屬普遍。

劉建永事後發出公開信並去信人大，呼籲善待黃碼、紅碼人員；全國人大應就新冠等傳染病立法納入《傳染病防治法》，進一步明確疫情防控措施，具體制訂強制隔離等行政內容，做到有法可依。

內地法律學者諶洪果的健康碼亦曾有異常。他由低風險地區山西運城到陝西西安，同樣一下車行程碼就變黃碼，並顯示他曾去過菲律賓；惟他全年未曾出國，亦未曾用VPN「翻牆」。防控人員一再向他確認，過去一年有否出國，又強調「國家大數據不可能出錯」。結果他被送返家中隔離，翌日經中國移動總部核查，行程碼才變回綠色。

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