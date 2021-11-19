六中期間健康碼「失靈」 王宇無法返京

到訪地「限選」疫區 閉幕後復原

北京維權律師王宇半個月前到外地出差，因返京需用北京的「健康寶」，她在本月5日嘗試登入，發現在填寫到訪地點一欄，所有可供選擇的13個選項，包括內蒙古、江蘇、青海等，全部都是今輪疫情爆發的疫區。倘填選黑龍江，就只有早前疫情嚴重的哈爾濱、黑河兩市，而沒有她所在的牡丹江市。「假如硬要選疫區，你就會變成黃碼、紅碼，還是去不了北京」。她身在江蘇的丈夫包龍軍亦有類似情况。

「我猜就是六中全會」，王宇表示，過往每到國慶、兩會等敏感日子，北京的異見人士、訪民會被帶走、「被旅遊」，「現在有了健康碼，他也省了經費，也不用警告你出京了。現在就是以疫情之名來限制人的自由，而且因為是防疫，老百姓都會非常支持。」王宇的健康碼，直至周二（16日）六中全會決議全文公布後方能登入，並顯示為綠碼。

另一維權律師謝陽，本月6日打算由長沙到上海探望公民記者張展的母親，前一天被警方要求取消行程，到當日他去到機場，健康碼變成紅碼，並將他標記為「時空伴隨重點對象」，即在同一手機基地站一定距離範圍內，與確診者共同停留一定時間。謝陽稱，自己並無去過中高風險區。

謝陽擬探張展母親 抵機場變紅碼

11月7日，紅碼又變回綠碼。謝陽其後到長沙市疾控中心查問原因，接待職員指無法提供相關信息。謝陽表示，從時間上判斷，估計當局在健康碼的後台修改參數，「這是很可怕的，以後控制人出行是零成本」。

有異見人士明言不信任健康碼系統，寧願不用或少用。曾因罪入獄的余先生（化名）去年不願遭家鄉國保逼遷，移居北方。他稱，到了當地後，自己7月起已少用健康碼，「要掃碼的地方，能不去就不去」。不去商場，不坐巴士，買單車出行，「去附近兩個城市也騎車」。此外，他大部分時間都用現金，只有網購才用電子支付。

異見者憂泄行蹤 單車跨市不逛商場

「主要是不想自己的行程軌迹被記錄，很多時候我連手機都關上」，余先生稱，雖然生活「回到原始」較麻煩，但私隱更重要，亦不想因健康碼泄露行蹤，被警察「找麻煩」。

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