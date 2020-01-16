健康碼9億用户 內地研嵌入「市民碼」 官媒：後疫情時代提升治理水平 人權組織：用户如透明人

明報記者 沈燕媚

武漢市大數據局7月一份《武漢市民碼編碼與應用規範》徵求意見公告表明，從社會治理需求來看，「在確保隱私安全的基礎上，實現一碼暢通是社會所需、必然趨勢」。文件稱，針對不同行業提供統一的發碼平台，由平台統一賦予的「市民碼」，作為唯一身分憑證，可滿足各行各業的應用場景。

武漢：遍及社保交通借貸「應急管理」

具體而言，市民碼可與出生證、結婚證等個人證件綁定；交通上，可與交通卡、駕駛證綁定；在醫療上，可與電子健康卡、社保卡綁定；教育服務上，可代替學歷、簡歷、職業資格等，在辦公場所可亮碼上崗。市民碼亦與個人信用綁定，借助專業信用評級機構等數據，用於貸款、信用卡辦理、求職等。

徵求意見稿又特別提到「應急管理應用場景」，應急期間需要實施交通管制時，主管部門可依據市民碼狀態，判定是否可通行；地方政府、街道可制訂社區管制要求，通過市民碼管控居民出行活動，掌握姓名住址、健康狀况等個人資料。該文件又提出，在大型賽事、重要會議等場景下，主辦方可通過市民碼「管理」用户，惟未有進一步說明。

騰訊職員：信息都在公安的人口庫

武漢市民碼由騰訊協助開發。徵求意見稿的聯絡人、任職騰訊的劉剛向本報表示，健康碼只針對防疫，市民碼目的就是「擴展應用」，使原來的健康碼，相當於是「市民碼」的一個應用。「就是統一全市各種互聯網應用的個人信息的互通，例如我要查公積金一套系統，查社保又是另一套系統，你現在就用一個市民碼去查。不存在說，一個人在每個系統的ID都不一樣；現在全部連起來，全市系統只要是關於人的，都是用這個索引。」

劉剛說現在難處在於推動其他設備認證，「例如坐地鐵、借書，查公積金，一掃就能把東西查出來，這需要一個過程，我們會陸續開發這些場景」。至於個人私隱方面，他稱掃碼「就是一個加密的字母串」，真正的信息都在公安的人口庫裏。

中央機關報《光明日報》8月刊文〈以健康碼迭代升級提高數字治理水平〉，提到要促使健康碼從防疫時期的社會管理工具，逐漸轉變成後疫情時代，提供數碼公共服務的工具。

杭健康碼已駁社保卡 深推「數字市民」

目前多個省市都有當地特定的健康碼，上海的十四五規劃提到，推動「多卡併一碼」。負責開發的萬達信息股份有限公司副總裁王兆進於去年已表示，研發隨申碼（上海健康碼）時有「超前的意識」，料未來疫情防控終歸常態化，改名「沒有簡單叫健康碼」。在杭州，健康碼與電子健康卡、電子社保卡已互聯互通。深圳亦正推動「數字市民」計劃，探索建立「市民碼」體系，推動統一身分認證和多碼融合、一碼通用。

人權觀察中國研究員王松蓮表示，政府蒐集數據應符合「合法、合比例、必要」的國際人權標準，健康碼全天候記錄行蹤，已明顯嚴重侵犯人權；現時將所有數據「炒埋一碟」，雖然不清楚每一部分數據的讀取權限如何，但公安能讀取所有信息，「用家基本上等同透明人」。

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