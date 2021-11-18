京：複製更多「朝陽群眾」等組織

舉報名人吸毒嫖娼知名

「朝陽群眾」由北京市朝陽區各街道辦人員組成，由於朝陽群眾和警方合作無間，在打擊犯罪行為屢屢成功，並曾多次成功舉報名人吸毒和嫖娼行為而知名，其中包括上月21日鋼琴王子李雲迪被舉報涉嫌嫖娼被警方行政拘留的案件。「朝陽群眾」已成為官方「線人」的代稱，被網友戲稱「世界第五大情報機構」。

北京民政局網站消息，方案提出，到2023年，北京市逐步健全社區社會組織培育孵化機構，實現城市社區平均擁有不少於15個社區社會組織，農村社區則平均擁有不少於8個，每個社區培育不少於2個如「西城大媽」、「朝陽群眾」等「品牌」社區社會組織。

在市、區民政部門指導下，各街道鄉鎮在有一定基礎的社區社會組織中，確定重點，形成具有北京特色的「一社一品」、「一街多品」的發展格局；引導優秀社區社會組織制定自身發展規劃，加強項目複製推廣，逐步提升品牌的辨識度和社會美譽度，建立更多「西城大媽」、「朝陽群眾」、「石景山老街坊」等組織參與首都基層社會治理。