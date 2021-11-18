滬樂高樂園動工2024開園 突顯中國文化 首建「悟空小俠」主題區

目標成長三角「最值得期待」親子樂園

上觀新聞報道，上海樂高樂園度假區項目位於金山區楓涇鎮，昨日上午，象徵上海樂高樂園度假區破土動工「第一塊積木」的大型開工紀念裝置揭幕。據悉，上海樂高樂園是目前中國境內唯一一座國有企業控股的樂高樂園，由金山城投集團、科爾克比集團（KIRKBI）、默林娛樂集團（Merlin Entertainments Group）及華人文化集團公司共同投資建設。

上海樂高樂園將分為8大片區，包含樂高中心大樓、積木街道、樂高積木、樂高城市、樂高小伙伴、悟空小俠、樂高忍者、樂高城堡，覆蓋了全球其他樂高樂園經典、熱門遊樂項目。除此之外，樂園內還將配套一座主題酒店。項目面積達31.8萬平方米，將旨在為2至12歲的兒童家庭打造融合中國文化、上海特色及江南元素的樂園主題遊玩項目。目標建成長三角「最值得期待」的親子一站式樂園。

樂園內的「悟空小俠」主題園區為全球首建，源於中國經典名著《西遊記》，通過新英雄「悟空小俠」小朋友們傳遞勇氣與友愛，同時培養他們的想像力與創造力，為中國的親子家庭遊客建造獨一無二的沉浸式樂園。

據上海樂高樂園度假區總經理陳潔表示，很高興將全球樂高樂園的核心體驗與國際標準帶給中國消費者，未來上海樂高樂園度假區將尋求更多玩樂形式與互動項目的創新，為來自全球遊客提供高品質、親子共情玩樂的樂園體驗。

北京深圳成都亦擬興建

樂高樂園是樂高積木主題公園之一，目前在全球共有10間，主要由樂高集團授權英國的默林娛樂營運。多數的樂高樂園都有做內部分區，其中迷你城市建築區是熱門區域，典型的樂高迷你城市通常會有代表該地區的著名建築和場景，供來訪的家庭和兒童拍照。上海將會建成中國首間的樂高樂園。除此之外，北京、深圳和成都市都有興建樂高樂園的規劃。