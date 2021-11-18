美媒：華府料將宣布「外交抵制」京冬奧 官員不出席「回應侵人權」

《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin ）16日在文章中引述幾名知情人士指出，白宮近期將採取外交抵制手段，宣布拜登或美國政府官員皆不出席北京冬奧；希望在不影響美國選手的情况下，回應中方侵犯人權的行為。不過，知情人士還表示，這種做法雖尚未最後確定，但美國政府內部已正式建議拜登外交抵制冬奧，預期他月底前就會批准。

習拜會雙方通報未提冬奧

文章稱推進外交抵制的進程，與拜登當日與中國國家主席習近平舉行視像會晤無關。「習拜會」前，有消息說習近平有意和拜登談及北京冬奧，甚至可能邀請拜登出席開幕儀式，但根據會後官方通報，會談中並沒提及相關內容。羅金指出，近幾個月來，拜登政府官員對冬奧議題多三緘其口，不願揣測拜登是會採納人權團體呼籲的全盤抵制（拒送選手參賽）、有限度抵制、抑或是完全不抵制。但知情人士表示，拜習會落幕後，拜登政府就少了一個延後宣布外交抵制北京冬奧的原因。

中美官方均拒評論報道

路透社稱，白宮和美國國務院拒絕評論羅金的相關報道。而環球網報道，中國外交部發言人趙立堅在昨例行記者會上被問到相關話題時表示，「我不對猜測性的報道作出評論」。

趙立堅表示，北京冬奧是世界各國冬奧運動員的舞台，他們才是真正的主角。當前北京冬奧會籌備工作已經進入倒計時衝刺階段，包括國際奧委會在內的國際社會，高度認可籌辦工作，外國冬奧運動員熱切期待來華參賽。堅信「我們一定能為全世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會」。