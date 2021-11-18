白宮稱習拜會同意研軍控會談可能 蘇利文：雙方有責任以最有效方式推進

跨安全技術外交高層領導

路透社報道，蘇利文在提到美國對中國核武和導彈發展的關切時表示，拜登和習近平同意「尋求開始推進關於戰略穩定的討論」。蘇利文在布魯金斯學會的網絡研討會上說：「你將看到在多個層面上加強接觸，以確保這方面的競爭周圍有護欄，使其不至於偏離軌道變成衝突。」

蘇利文沒有詳細說明關於戰略穩定的討論可以採取什麼形式，但表示這需要由雙方領導人指導，並由跨越安全、技術和外交的高級授權團隊領導。蘇利文稱，「這與我們和俄羅斯的正式戰略穩定對話是不同的。那要成熟得多，背後有更深的歷史。在美中關係中，這種對話沒有那麼成熟，但兩位領導人確實討論了這些問題，現在我們有責任考慮以最有成效的方式推進它。」

通報未見涉軍控 中方：沒更多信息

此外，蘇利文說，習近平和拜登討論了廣泛的全球經濟問題，包括美國和中國如何合作以確保世界能源供應和價格波動不會危及全球經濟復蘇。在中方披露的會談內容中，未見涉及軍控的議題。昨日中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅對此問題表示，中方已經發布了兩國元首會晤的消息稿，沒有更多的信息提供。

中國過往拒參與軍控會談

中國過往一直拒絕參與軍控會談，2019年5月，時任美國總統特朗普在白宮會見斯洛伐克領導人並回答記者提問時表示，中國「非常願意」參與美俄中軍控協議談判。不過中國外交部隨即否認會參與任何三方軍控協議的談判。

今年6月，美俄在奧地利維也納舉行軍控談判，但在此前中國已拒絕這一邀請，當時外交部說，「中國參與核裁軍談判的時機還不成熟」。10月，中國常駐聯合國副代表耿爽在聯大裁軍與國際安全委員會一般性辯論中發言，批美國鼓吹「三邊軍控談判」不合理、不公平、不可行，重申中國拒絕加入該談判的嚴正立場。

中國網上月曾刊出中國現代國際關係研究院軍控研究中心主任郭曉兵的文章，稱美俄為消化冷戰期間瘋狂軍備競賽惡果而簽的雙邊條約，沒有理由讓從未參加核軍備競賽的中國陪它們一起「吃藥」。

王岐山：中美應按共識管控分歧

基辛格：元首會晤避衝突好開端

新加坡聯合早報網報道，王岐山昨在於新加坡舉行的彭博創新經濟論壇上發表視像講話說，中美關係影響世界未來，雙方應根據兩國元首達成的重要共識行動，繼續關注合作，管控分歧。而美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）17日也在同一場合稱，中美元首視像會晤具有里程碑意義，是兩國避免衝突的良好開端。

基辛格說，中美雙方因科技和經濟關係，勢必把對方視為競爭對手，美國輿論也朝着將中國視為對手的方向偏移。他提醒，雙方有必要從這樣的姿態轉向適應和減緩糾紛，並意識到「不可能在不造成人類毁滅風險的情况下分出輸贏」。

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