決議稱標本兼治 推動港局勢由亂到治

決議又稱，中央全面支持香港、澳門更好融入國家發展大局，高質量建設粵港澳大灣區，「這一系列標本兼治的舉措，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，為推進依法治港治澳、促進『一國兩制』實踐行穩致遠打下了堅實基礎」。

涉台部分提到習馬會

涉台部分稱，習近平就對台工作提出一系列重要理念、重大政策主張，形成新時代黨解決台灣問題的總體方略。又推動實現兩岸領導人首次會晤、兩岸領導人直接對話溝通。黨秉持「兩岸一家親」理念，推動兩岸關係和平發展，出台一系列惠及廣大台胞的政策，加強兩岸經濟文化交流合作。2016年以來，對於台當局推進「台獨」分裂活動，「我們堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。祖國完全統一的時和勢始終在我們這一邊」。