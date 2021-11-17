六中決議逾3.6萬字 頌習政績過半 稱對顛覆勢力鬥爭到底 退讓更招屈辱

對文革和六四評價不變

《關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》昨全文公布，新華社授權刊登的決議全文共3.6萬餘字，其中涉及中共總書記習近平的內容近2萬字，另有5000餘字總結中共的百年經驗。文中提及習近平的次數也最多，有22次，前中共領導人毛澤東有18次、鄧小平有6次，江澤民和胡錦濤各有1次。

決議稱，1945年黨的六屆七中全會通過的《關於若干歷史問題的決議》、1981年黨的十一屆六中全會通過的《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》，其基本論述和結論至今仍然適用。對於此前外界關注的文化大革命及六四事件的定性，決議繼續延續以往的定論，對文革的表述，是「釀成十年內亂，使黨、國家、人民遭到新中國成立以來最嚴重的挫折和損失，教訓極其慘痛。」，六四事件依然定性為「嚴重政治風波」及「動亂」。

在關於中共十八大後進入習近平時代的論述，超過決議一半多篇幅，當中分為堅持黨的全面領導、全面從嚴治黨、經濟建設、全面深化改革開放、政治建設、全面依法治國、文化建設、社會建設、生態文明建設、國防和軍隊建設、維護國家安全、堅持「一國兩制」和推進祖國統一、外交工作等13個方面論述，全面肯定習近平上任9年以來的政績，其中包括全面脫貧、反腐肅貪，以及「推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折」等（見表）。

稱頂住和反擊外部極端打壓

在維護國安方面，決議稱黨中央深刻認識到，面對來自外部的各種圍堵、打壓、搗亂、顛覆活動，必須發揚不信邪、不怕鬼的精神，同企圖顛覆中國共產黨領導和我國社會主義制度、企圖遲滯甚至阻斷中華民族偉大復興進程的一切勢力鬥爭到底，一味退讓只能換來得寸進尺的霸凌，委曲求全只能招致更為屈辱的境況。

決議又稱中共把安全發展貫穿國家發展全過程，嚴密防範和嚴厲打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動，頂住和反擊外部極端打壓遏制，開展涉港、涉台、涉疆、涉藏、涉海等鬥爭，有效維護國家安全。

在政治建設方面，強調必須警惕和防範西方所謂「憲政」、多黨輪流執政、「三權鼎立」等政治思潮的侵蝕影響。

決議中，對「習近平新時代中國特色社會主義思想」作出至高的評價。決議稱習近平是習近平新時代中國特色社會主義思想的主要創立者。習近平新時代中國特色社會主義思想是當代中國馬克思主義、二十一世紀馬克思主義，是中華文化和中國精神的時代精華，實現了馬克思主義中國化新的飛躍。

明報記者

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