隔離者寵物遭撲殺 團體促設隔離制度

據澎湃新聞，該協會昨發文稱，隨着社會精神文明建設發展，寵物已是人類的伴侶、精神的寄託，如果對沒有任何反抗能力的小生命都能下毒手，還談何人道主義。相關部門應建立全國的寵物隔離制度。「央視網」亦發表評論文章，稱雖然政府和居民有盡快戰勝疫情的共識基礎，但缺乏對「寵物怎麼辦」這類問題的共識，「寵物本無事、先行撲殺之」的做法，懶理居民情緒，需要進一步審視。

有居民稱事後查問方知家貓被安樂死

「上饒殺狗」非獨例。在四川成都，早前有確診者的密切接觸者表示，其三隻核酸檢測呈陽性的寵物貓被安樂死，且是事後查問才得知。而前日，紅星新聞則報道，成都有確診患者家中的貓，被獨自關在居所三日，疾控工作人員上門為貓採集核酸樣本，還為貓換了貓砂和乾淨食水、貓糧。

內地前日新增52宗確診個案，32宗是本土病例，其中25宗來自遼寧大連市。北京市再有1宗本土個案，患者是到當地的出差者，其間曾乘坐地鐵及到過多間食肆。國家衛健委表示，力爭12月底前，完成為3至11歲兒童接種疫苗。

（綜合報道）

（新冠疫情）