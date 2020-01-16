14城三季GDP破萬億 深圳經濟增速包尾

雖然受新冠疫情影響，但內地的經濟發展勢頭仍有可觀處。據《第一財經》報道，今年前三季度50強城市的GDP之和已經達到了44.2萬億元，佔全國GDP的53.7%。其中，有35個城市前三季度GDP超過5000億元，有14個城市前三季度GDP超萬億元，分別是上海、北京、深圳、廣州、重慶、蘇州、成都、杭州、武漢、南京、天津、寧波、青島、無錫。

上海北京GDP有望破4萬億

前三季度，上海GDP率先突破3萬億，為30866.73億元，按可比價格計算，比去年同期增長9.8%，兩年平均增長4.6%。北京前三季度GDP為29753.0億元，也正在逼近3萬億大關，同比增長10.7%，兩年平均增長5.3%。根據往年四季度佔全年的比重預估，上海、北京全年GDP都有望突破4萬億元。

重慶追近廣州 相差77億

華南的一線城市深圳2020年實現GDP27670.24億元，今年前三季度該市實現GDP21791.18億元，根據往年四季度佔比情况，預計全年深圳GDP有望突破3萬億元大關。

廣州前三季度GDP也突破了2萬億，達到20029.12億元，繼續位居第四。第五名的重慶前三季度GDP達到了19951.89億元，與廣州的差距僅為77億元。

包括廣州、重慶和蘇州，全年GDP預計繼續處於2萬億梯隊。另外，今年前三季度，共有24個城市GDP超過了7500億元，預計全年將有24個城市GDP超過萬億大關。

在增速方面，深圳前三季經濟增速為7.1%，在北京上海廣州深圳四座一線城市中墊底（北京10.7%，上海9.8%，廣州9.9%），在內地GDP十強城市中墊底，在前三季度實現萬億GDP的14座內地城市中墊底。對此，內地知名財經傳媒人秦朔發表文章分析，深圳追求的GDP不唯速度而重質素，是中國經濟走向「先行指標」。