國家反壟斷局升格 甘霖成首任局長

甘霖現年58歲，湖南湘陰人，1994年1月加入中國致公黨。她早期在湖南農學院工作，曾在華中農業大學攻讀博士學位，其後任湖南農業大學園藝系副主任。2011年，甘霖離開湖南，調任國家工商行政管理總局副局長，分管執法稽查局、反壟斷局、價格監督檢查和反不正當競爭局。

長期掌管反壟斷局

2017年12月甘霖任致公黨中央副主席，2018年國務院機構改革後，任國家市場監督管理總局副局長。她當時的主管工作中，分管反壟斷局。自2018年7月起，甘霖還擔任國務院反壟斷委員會委員兼秘書長。

在國家市場監督管理總局官網上，甘霖的主管工作出現變化。更新後的官網顯示，甘霖現為國家市場監管總局副局長、國家反壟斷局局長，分管執法稽查局、競爭政策協調司、反壟斷執法一司、反壟斷執法二司、價格監督檢查和反不正當競爭局（規範直銷與打擊傳銷辦公室）、主持國家反壟斷局工作。其中，競爭政策協調司、反壟斷執法一司和反壟斷執法二司都是首次亮相，均不在國家市場監管總局此前的總局機關或直屬單位序列。

國家反壟斷局目前還未掛牌。此前，國家市場監管總局擬招錄33名公務員，其中反壟斷司局18人，佔比過半。這也意味反壟斷機構將充實執法力量。在今年3月份召開的中央財經委員會第九次會議曾指出，要充實反壟斷監管力量。

明報記者