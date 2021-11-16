國家反壟斷局升格 甘霖成首任局長

【明報專訊】備受矚目的國家反壟斷局終於亮相，甘霖（圖）出任首任局長。昨日，人力資源和社會保障部公布前述任命。這也意味着，目前還未掛牌，仍隸屬國家市場監督管理總局的國家反壟斷局由原先的司局級升格為副部級。
甘霖現年58歲，湖南湘陰人，1994年1月加入中國致公黨。她早期在湖南農學院工作，曾在華中農業大學攻讀博士學位，其後任湖南農業大學園藝系副主任。2011年，甘霖離開湖南，調任國家工商行政管理總局副局長，分管執法稽查局、反壟斷局、價格監督檢查和反不正當競爭局。
長期掌管反壟斷局
2017年12月甘霖任致公黨中央副主席，2018年國務院機構改革後，任國家市場監督管理總局副局長。她當時的主管工作中，分管反壟斷局。自2018年7月起，甘霖還擔任國務院反壟斷委員會委員兼秘書長。
在國家市場監督管理總局官網上，甘霖的主管工作出現變化。更新後的官網顯示，甘霖現為國家市場監管總局副局長、國家反壟斷局局長，分管執法稽查局、競爭政策協調司、反壟斷執法一司、反壟斷執法二司、價格監督檢查和反不正當競爭局（規範直銷與打擊傳銷辦公室）、主持國家反壟斷局工作。其中，競爭政策協調司、反壟斷執法一司和反壟斷執法二司都是首次亮相，均不在國家市場監管總局此前的總局機關或直屬單位序列。
國家反壟斷局目前還未掛牌。此前，國家市場監管總局擬招錄33名公務員，其中反壟斷司局18人，佔比過半。這也意味反壟斷機構將充實執法力量。在今年3月份召開的中央財經委員會第九次會議曾指出，要充實反壟斷監管力量。
明報記者
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