習拜首次視像會面 料台灣成焦點 外交部：交換戰略意見 白宮：不太可能解決分歧

白宮與北京外交部上周先後宣布兩國元首，將於今日舉行線上會晤。這是拜登就職美國總統以來，雙方首次「面對面」交流，此前，兩國元首曾兩度通過電話。

外交部在昨日的例行記者會上證實會晤將如期舉行，新聞發言人趙立堅表示，當前中美關係正處於關鍵十字路口，此次視像會晤是中美關係的一件大事，也是國際關係的一件大事。中美兩國人民和國際社會都希望會晤取得對兩國和世界都有利的結果。

趙立堅：推動中美重回正確軌道

趙立堅稱，根據雙方商定，習近平將同拜登就事關中美關係未來的戰略性問題，以及雙方共同關心關切的重要問題，坦誠深入充分地交換意見。希望美方同中方相向而行，加強對話合作，有效管控分歧，妥處敏感問題，探討新時期中美作為世界大國相互尊重和平共處的相處之道，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

儘管中美雙方早前簽署《中美應對氣候危機聯合聲明》，使中美關係看似在貿易戰對抗以來回歸近年最為積極狀態，但外界對本次「趁熱打鐵」的會晤並不看好。美國之音引述白宮新聞秘書普薩基稱，本次會晤將專注於管理兩個競爭對手之間的競爭條件，但不太可能以解決分歧告終。「在整個會晤過程中，拜登總統將表明美國的意圖和優先事項，並明確和坦誠地表達我們對中國的關切。」

美媒：須兩國領導人直接接觸

《華爾街日報》等媒體亦引述「密切關注談判情况並與美國官員有接觸的人士」或相關專家學者分析，認為中美兩國在一些問題上分歧嚴重，均需通過最高領導人直接接觸來穩定兩國關係，而相關議題中最為重要的將是台海關係（見表）。趙立堅昨表示，美方40多年來在台灣問題上的表述已經走樣、走味、倒退，背離了中美建交時美方與中方達成的共識。

上周五，美國國務卿布林肯與國務委員兼外長王毅在「習拜會」前曾通電話。布林肯表示，希望北京能夠「以符合台灣人民意願和最佳利益的方式展開有意義的對話，和平解決台海兩岸問題」。王毅則警告華盛頓，不要向台獨勢力發出錯誤信號。

官媒《環球時報》前日發表社評，認為美國應該為改變民進黨當局的極端路線發揮建設性作用，並稱消除台灣問題的爆炸性最為關鍵和緊迫，否則中美若爆發對抗，台海最有可能成為導火索。《環球時報》英文版亦發表社論稱，台灣問題是北京的終極紅線。並預計習近平將向拜登提出美國需在台灣問題上「退一步」，甚至可能會表明北京為實現國家統一不惜一切代價。

（綜合報道）

（中美角力）

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