江西居民酒店隔離 愛犬遭防疫者殘殺 強行破門稱領導促「就地解決」 事主檢測陰性

據央視及澎湃新聞等媒體報道，上周一起，信州區金鳳花園劃定為疫情中風險地區，實行封閉管理措施。江西當地媒體引述信州區西市街道黨工委副書記吳淑芬稱，對被劃為中風險地區的社區以及封控區，將嚴格實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」原則，醫務人員每天要上門做一次檢測，以及每日兩次消菌殺毒。

傅女士：對方曾承諾不會處理

上周五凌晨，居住在該社區的傅女士接通知，要求全家前往酒店隔離且「不允許帶寵物」。在赴酒店隔離前，傅女士向防疫人員告知家中有寵物狗，對方回覆稱，需將狗拴在家中，屆時防疫人員上門消毒時，不會把狗處理掉。

當天下午4時40分許，傅女士通過手機查看家中閉路電視，發現有兩名身穿防護服的人，攜帶醫療廢棄物專用黃色塑膠袋，與開鎖師傅破門進入，其中一人用鐵棍敲打寵物狗的頭部，狗哀聲遁逃到其他房間，隨後監控只能錄下微弱的慘叫。數分鐘後，有人手拿黃色塑膠袋再次出現在鏡頭中，疑似將狗打死帶走。而在短片中，寵物狗並未發出任何威脅聲響和做出任何攻擊動作。

在殺狗前，依據傅女此前爆料，防疫工作人員稱是領導要求「就地解決」，傅女士反問具體是哪個領導，對方並沒有答覆。傅女士稱，她當時聯繫社區和報警均未能收到有效答覆，於是將事件在網絡上曝光。有微博大V轉發並上載了短片引發網民熱議，網民質疑防疫人員有什麼權力不經飼主同意，便能棒殺寵物。更有自稱為同社區住戶的網民稱，自家寵物也遭撲殺。

官方稱對寵物「無害化處理」

破門撲殺民眾寵物事件引發民憤。前日深夜，「信州發布」官微通報事件，稱因防疫需要，為居民家庭消毒。要求居民不鎖門，但傅女士家門上鎖。防疫人員聯繫民警開門，並且在未與事主充分溝通情况下，將寵物「無害化處理」。通報稱，涉事街道辦已對相關人員批評教育，調離相應崗位，並向當事人誠懇道歉，已取得諒解。

評論斥通報輕描淡寫難服眾

江西上饒市當局的回應引發質疑。《楚天都市報》旗下的「極目新聞 」刊發評論稱，當地的通報看似給出交代，其實很像是逃避「撲殺」的說法，用「無害化處置」這樣的定義，潦草地給事情畫上句號。事件的原委，網民所關心的細節，執法的依據，都沒有充分說明，只將相關人員批評教育、調離相應崗位的處理，也顯得輕描淡寫。「這樣的通報，很難讓輿論信服，也不利於防控大局」。

（綜合報道）

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