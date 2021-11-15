習拜會前夕 秦剛斥美操弄欲「以台制華」

全美中國和平統一促進會聯合會2021年年會前日在美國三藩市召開，秦剛以視像方式致賀。新華社報道，秦剛在致辭中充分肯定該會長期以來為遏制和反對「台獨」分裂活動、維護兩岸關係和平發展和促進中國統一做出的積極貢獻。

秦剛指出，當前，台灣民進黨當局煽動兩岸對立，勾連外部勢力，不斷以謀「獨」挑釁，正一步步把台灣民眾裹挾上「台獨」戰車。這些行徑嚴重損害中華民族根本利益和台灣同胞切身利益，嚴重危害台海和平穩定。「我們願意加倍努力推動兩岸融合發展，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。美方不斷操弄台灣問題，企圖『以台制華』，這必將搬起石頭砸自己的腳。」

美專家憂衛台做得「太少太遲」

台海緊張情勢升高，中央社昨引述美國軍事專家易思安（Ian Easton）表示，若中國犯台，美國有防衛台灣的承諾，而且還說了不只一次，但許多人都擔心美國做得「太少也太遲」。

易思安表示，美國的將領及最高階層的情報單位人員，都對台海情勢深感憂慮，這些專家都非常擔心美國嚇阻無效，無法嚇阻中國大陸攻打台灣，也擔心若中國大陸真的犯台，美國可能會輸掉戰爭。他說，許多人認為美方連在和平時期就已身處劣勢，不論是「新冷戰」或美中競爭，美國必須做些什麼。

（綜合報道）

（中美角力）