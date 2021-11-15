習拜會前夕 秦剛斥美操弄欲「以台制華」

【明報專訊】國家主席習近平將於北京時間明日（16日）上午與美國總統拜登視像會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。前日，中國駐美國大使秦剛敦促美方恪守一個中國原則和對中方所作的承諾，謹慎妥善處理台灣問題，警防台灣問題導致中美衝突和對抗。
全美中國和平統一促進會聯合會2021年年會前日在美國三藩市召開，秦剛以視像方式致賀。新華社報道，秦剛在致辭中充分肯定該會長期以來為遏制和反對「台獨」分裂活動、維護兩岸關係和平發展和促進中國統一做出的積極貢獻。
秦剛指出，當前，台灣民進黨當局煽動兩岸對立，勾連外部勢力，不斷以謀「獨」挑釁，正一步步把台灣民眾裹挾上「台獨」戰車。這些行徑嚴重損害中華民族根本利益和台灣同胞切身利益，嚴重危害台海和平穩定。「我們願意加倍努力推動兩岸融合發展，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。美方不斷操弄台灣問題，企圖『以台制華』，這必將搬起石頭砸自己的腳。」
美專家憂衛台做得「太少太遲」
台海緊張情勢升高，中央社昨引述美國軍事專家易思安（Ian Easton）表示，若中國犯台，美國有防衛台灣的承諾，而且還說了不只一次，但許多人都擔心美國做得「太少也太遲」。
易思安表示，美國的將領及最高階層的情報單位人員，都對台海情勢深感憂慮，這些專家都非常擔心美國嚇阻無效，無法嚇阻中國大陸攻打台灣，也擔心若中國大陸真的犯台，美國可能會輸掉戰爭。他說，許多人認為美方連在和平時期就已身處劣勢，不論是「新冷戰」或美中競爭，美國必須做些什麼。