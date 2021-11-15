北交所今開市 投資門檻資產50萬 較原規定少一半 專家：吸引眾多投資者

第3個證券交易所 針對中小企

國家主席習近平今年9月2日在中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會上宣布，中國將設立北京證券交易所。這是時隔30餘年，中國內地資本市場迎來又全國性證券交易所，至此形成了京滬深三足鼎立之勢。中國證監會發文解釋，在定位方面，北交所將堅持服務創新型中小企業的市場定位，尊重創新型中小企業發展規律和成長階段，提升制度包容性和精準性。

央視報道，位於北京市金融街的北京證券交易所辦公大樓，昨日完成招牌吊裝和焊接工作，與金融街1800多家金融機構樓宇風格類似，「北京證券交易所」7個燙金大字，包含「富貴」的寓意。

禁補習界上市 限產能過剩行業

北京證券交易所定於今日開市，屆時將有81家公司成為北交所首批上市公司。其中10只新股，另有71家精選層（財務狀况良好或創新能力較強）公司由新三板轉過來。北交所上市指引提出，發行人不得屬於從事學前教育、學科類培訓等業務的企業。同時，發行人生產經營應符合國家產業政策，不得屬於產能過剩行業。

北交所表示，截至12日，累計有超210萬戶投資者預約開通北交所合格投資者權限，開市後合計可參與北交所交易的投資者逾400萬戶。根據交易規則，北交所新股上市首日股價不設漲跌幅限制，次日起漲跌幅設為30%，增加市場彈性。目前A股科創板上市首5個交易日不設漲跌停板限制，第6日起漲跌幅為20%。

首日不設限 其後漲跌限三成

北交所早前已發布《北京證券交易所投資者適當性管理辦法（試行）》，明確個人投資者準入的資金門檻為證券資產50萬元，比過往最低100萬準入門檻大減一半，機構投資者准入不設置資金門檻。對於投資者門檻下降，全景財經引述申萬宏源新三板首席分析師劉靖認為，北交所與滬深交易所一致，橫向比較融資融券等門檻，100萬開戶門檻還是顯得過高，也會制約市場流動性。預計降到50萬後，將能從175萬戶，增長到500多萬戶，明顯改善流動性。

北京南山投資創始人、新三板資深評論人周運南表示，投資者門檻初定為50萬元，這是送給北交所二級市場的大禮包。將為北交所送來足夠多的投資者基礎，足夠量的資金來源，保證北交所二級市場的流動性和活躍度。

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