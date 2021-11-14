曾出席官方發布會 願與極端思想者辨經文

稱反恐最嚴峻時期 亦無禁禮拜

據官方報道，吾不力艾山在北京參加發布會時回應新疆在清真寺安裝攝錄鏡頭的問題，說那是為了「保護我們宗教人士和信教群眾安全」，認為一些人將新疆在清真寺裏安裝攝錄鏡頭說是為了監控清真寺、處罰穆斯林，「純屬惡意抹黑，險惡用心就是製造穆斯林和非穆斯林之間的矛盾，破壞新疆宗教和諧和我們的幸福生活」。不過，記者在清真寺中並沒有見到攝錄鏡頭，國旗則能一眼見到。

提及14年恐襲 稱CCTV揭暴行

吾不力艾山對記者談到2014年喀什的一次恐襲，稱當時艾提尕爾清真寺的居瑪塔伊爾大毛拉（教長）遇刺身亡，便是一宗針對不認同極端思想講經人的案件。他在北京出席發布會時也提到該案，「如果沒有攝錄鏡頭錄像畫面，不但增加破案難度，又怎麼能讓暴恐分子的殘忍暴行大白於天下？」

他又提到在1996年，喀什艾提尕爾清真寺的阿榮汗．阿吉大毛拉與兒子同時遇刺；2013年吐魯番阿不都熱依木大毛拉亦在宵禮完成後回家途中遇刺。他說：「如果過去我要是聽到有自稱講經人，在婚禮或葬禮上講述經文和伊斯蘭教義完全相反，我認為這些人根本不具備講經資格。」

吾不力艾山說，極端的講經人會宣揚襲擊或殺死異教徒等，完全背離真正伊斯蘭教義。真正的宗教人士會與之劃清界線，但這些思想極端的講經人會與平和的講經人爭奪教徒，並對教徒洗腦，使其殺害不認同極端思想的講經人。他表示，自己並不怕與有極端思想的人面對面辨析經文，「我相信我講的是經中正義，我會說得那些極端思想者連頭都抬不起來」。

但是，曾經頻頻發生的針對反極端思想宗教人士的暗殺行動，也曾令吾不力艾山擔心。清真寺大毛拉被殺，亦會對信眾造成影響，不敢到清真寺禮拜或聽經。吾不力艾山稱：「那些（刺殺者）都不能被稱之為人，是一群披着人皮的禽獸和魔鬼。」