到訪「被拆」清真寺 講經人：從未強拆 外媒指多座遭毁 當局稱假消息

明報記者 鄭海龍

2019年11月26日，美國之音曾引述美籍維人拜克拉木稱，一天，拜克拉木「又聽到了一個令他震驚的消息：和田市有着500年歷史的加滿清真寺被摧毀了」 。

走訪發現部分清真寺Google沒標示

記者今年5月在和田向當地民眾多番打聽，被告知在新疆被稱為加買、加麥或加曼、加滿的清真寺很多，即便在和田地區亦如是。但位於和田市的相同讀音的清真寺僅一家。記者依當地人指引，找到位於加買路209號的加買清真寺。對比Google Earth衛星地圖定位發現，這座擁有百多年歷史的清真大寺並未被標出來，Google Earth 上也沒加買清真寺宣禮塔的任何痕迹。相同的情况亦出現在和田墨玉縣清真大寺，該清真寺未被標識。這與旁邊被標識明確地點的玻璃店或理髮店形成對比。

被Google Earth標識出來的加麥清真寺位於和田策勒縣，多家外媒報道稱該清真寺遭到拆除。不過Google Earth顯示，所標識的地點位於一片民宅中，並無清真寺建築的特徵。而在Google Earth上關於該清真寺的圖片，用的是和田市區的加買清真寺，門牌號甚至清晰可見「加買路209號」。

澳洲智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）新疆數據項目顯示，和田加買清真寺的衛星地圖被標識為「保存完好」，周圍地區大概0.19平方公里範圍內至少有4個點顯示為「清真寺」「遭到毀壞」。記者通過不同網站的衛星地圖比對，有兩個點曾經有建築，不過暫不能證實是否曾經是清真寺。但這些衛星地圖顯示和記者現場走訪所見，至少兩個隔路相望、被標識為「遭破壞的清真寺」，現場所見是停車場和街心公園。

外媒指百年清真寺被拆

當局：屬危房已獲修繕

除和田加買清真寺被指遭拆除外，2019年10月，總部在美國的「維吾爾人權項目」發布題為《摧毀的信仰：對維吾爾清真寺和麻扎的毁滅與褻瀆》報告，在第14頁引述「伊斯蘭文化研究者Alijan Hasan」稱，葉城擁有數百年歷史的加麥清真寺躲過了文革，卻在當今的打壓行動中被拆除。報告稱Alijan Hasan自2016年已離開該地，受訪時居住在中東。

報告中還在「被拆除的清真寺」章節中稱，位於和田于田縣的艾提卡爾清真寺的門樓在2018年3月19日或20日被拆除。2019年8月4日，德國之聲中文網引述英國獨立調查網站Bellingcat報道稱，上述兩個清真寺被當局破壞，並稱相關消息最初由「長期透過Google Earth影像分析新疆再教育營擴張的中國留學生章聞韶 （Shawn Zhang）， 透過比對衛星影像確認位於新疆于田縣的艾提卡爾清真寺於2018初從Google Earth上消失」。

對此，當局多次在公開場合表示，兩個清真寺被拆除的消息是假新聞，並稱2018年9月，葉城縣加米清真寺（譯音不同）門樓及門塔被鑑定為危房，並在次年2月，葉城縣宗教事務部門批准進行保護和修繕，並於3月6日投入使用。于田縣艾提卡爾清真寺「同樣保護完好，2013年被列為國家級文保單位」。

170年歷史加買清真寺 兩年前曾修整

赴疆採訪，時值齋月，大批穆斯林封齋，其間到清真寺禱告的教徒並不太多。記者與加買清真寺神職人員多次交涉，希望入寺參觀宗教活動，最終在晌禮結束、信眾離去後才獲准進入，並與加買清真寺伊瑪目（講經人）吾不力艾山．圖爾蓀尼亞孜傾談。翻查資料，吾不力艾山去年12月曾赴京出席涉疆新聞發布會，回應新疆清真寺安裝攝錄鏡頭的問題。

吾不力艾山對記者表示，加買清真寺是和田最大的清真寺，可同時接納600至700人禮拜。他說曾聽聞境外報道稱加買清真寺被政府強拆的消息，「但這是假消息」。他表示，加買清真寺有超過170年歷史，1997年當地政府撥款改善清真寺，2019年又修整了一次（註：與美國之音報道稱加買清真寺被拆除的消息幾乎同時），此外加買清真寺從未對教眾關閉過，當地亦未發生不允教民進入的情况。

【系列之三】