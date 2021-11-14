到訪「被拆」清真寺 講經人：從未強拆 外媒指多座遭毁 當局稱假消息

【明報專訊】內地導航App高德地圖顯示，和田轄區內至少有6個大型清真寺被推薦為旅遊景點，其中包括被海外指已遭拆除的和田市加買清真寺及熱依木巴格清真寺，民豐縣英巴札清真寺和平安清真寺，及策勒縣、皮山縣的托格拉克拉村清真寺和藏桂鄉大清真寺。當地宗教人士吾不力艾山稱，當局從未拆除清真寺或禁止教民正當的宗教活動。
明報記者 鄭海龍
2019年11月26日，美國之音曾引述美籍維人拜克拉木稱，一天，拜克拉木「又聽到了一個令他震驚的消息：和田市有着500年歷史的加滿清真寺被摧毀了」 。
走訪發現部分清真寺Google沒標示
記者今年5月在和田向當地民眾多番打聽，被告知在新疆被稱為加買、加麥或加曼、加滿的清真寺很多，即便在和田地區亦如是。但位於和田市的相同讀音的清真寺僅一家。記者依當地人指引，找到位於加買路209號的加買清真寺。對比Google Earth衛星地圖定位發現，這座擁有百多年歷史的清真大寺並未被標出來，Google Earth 上也沒加買清真寺宣禮塔的任何痕迹。相同的情况亦出現在和田墨玉縣清真大寺，該清真寺未被標識。這與旁邊被標識明確地點的玻璃店或理髮店形成對比。
被Google Earth標識出來的加麥清真寺位於和田策勒縣，多家外媒報道稱該清真寺遭到拆除。不過Google Earth顯示，所標識的地點位於一片民宅中，並無清真寺建築的特徵。而在Google Earth上關於該清真寺的圖片，用的是和田市區的加買清真寺，門牌號甚至清晰可見「加買路209號」。
澳洲智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）新疆數據項目顯示，和田加買清真寺的衛星地圖被標識為「保存完好」，周圍地區大概0.19平方公里範圍內至少有4個點顯示為「清真寺」「遭到毀壞」。記者通過不同網站的衛星地圖比對，有兩個點曾經有建築，不過暫不能證實是否曾經是清真寺。但這些衛星地圖顯示和記者現場走訪所見，至少兩個隔路相望、被標識為「遭破壞的清真寺」，現場所見是停車場和街心公園。
外媒指百年清真寺被拆
當局：屬危房已獲修繕
除和田加買清真寺被指遭拆除外，2019年10月，總部在美國的「維吾爾人權項目」發布題為《摧毀的信仰：對維吾爾清真寺和麻扎的毁滅與褻瀆》報告，在第14頁引述「伊斯蘭文化研究者Alijan Hasan」稱，葉城擁有數百年歷史的加麥清真寺躲過了文革，卻在當今的打壓行動中被拆除。報告稱Alijan Hasan自2016年已離開該地，受訪時居住在中東。
報告中還在「被拆除的清真寺」章節中稱，位於和田于田縣的艾提卡爾清真寺的門樓在2018年3月19日或20日被拆除。2019年8月4日，德國之聲中文網引述英國獨立調查網站Bellingcat報道稱，上述兩個清真寺被當局破壞，並稱相關消息最初由「長期透過Google Earth影像分析新疆再教育營擴張的中國留學生章聞韶 （Shawn Zhang）， 透過比對衛星影像確認位於新疆于田縣的艾提卡爾清真寺於2018初從Google Earth上消失」。
對此，當局多次在公開場合表示，兩個清真寺被拆除的消息是假新聞，並稱2018年9月，葉城縣加米清真寺（譯音不同）門樓及門塔被鑑定為危房，並在次年2月，葉城縣宗教事務部門批准進行保護和修繕，並於3月6日投入使用。于田縣艾提卡爾清真寺「同樣保護完好，2013年被列為國家級文保單位」。
170年歷史加買清真寺 兩年前曾修整
赴疆採訪，時值齋月，大批穆斯林封齋，其間到清真寺禱告的教徒並不太多。記者與加買清真寺神職人員多次交涉，希望入寺參觀宗教活動，最終在晌禮結束、信眾離去後才獲准進入，並與加買清真寺伊瑪目（講經人）吾不力艾山．圖爾蓀尼亞孜傾談。翻查資料，吾不力艾山去年12月曾赴京出席涉疆新聞發布會，回應新疆清真寺安裝攝錄鏡頭的問題。
吾不力艾山對記者表示，加買清真寺是和田最大的清真寺，可同時接納600至700人禮拜。他說曾聽聞境外報道稱加買清真寺被政府強拆的消息，「但這是假消息」。他表示，加買清真寺有超過170年歷史，1997年當地政府撥款改善清真寺，2019年又修整了一次（註：與美國之音報道稱加買清真寺被拆除的消息幾乎同時），此外加買清真寺從未對教眾關閉過，當地亦未發生不允教民進入的情况。