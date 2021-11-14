大連增40宗 40萬人家門貼封條

內地增57本土確診 衛健委：堅持動態清零

國家衛健委新聞發言人米鋒昨在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，中國面對國外輸入壓力持續增大。截至目前，本輪疫情已波及21個省份。而隨着冬季來臨、氣溫降低，新冠疫情與流感等呼吸道傳染病疊加流行的風險增加。米鋒強調，在此背景下，仍要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略不會動搖，將堅持「動態清零」的防疫目標。

據了解，12日大連新增40宗確診，另有3宗無症狀感染；患者中有3人為莊河大學城學校食堂的工作人員，另有1名大學生。3名無症狀感染者中1人為小學生，另兩人為兒童。其餘確診人士大多為冷庫和食品公司員工。大連市衛健委網站公布信息顯示，大連本輪疫情首宗確診來自莊河市首站定點冷庫。

違者納誠信紀錄 網民怨「開門犯罪」

遼寧疫情防控指揮部昨日宣佈將大連市新華街道小寺社區調整為高風險地區，另有3個地區為中風險地區。莊河發生疫情後，約40萬人被要求居家隔離14日。當局對居民採取安裝監控、電子門磁、貼封條的方式，確保民眾「足不出戶」；若有違者，將被納入誠信紀錄。有網民稱，不滿如此，如果封條破損，還會被帶走自費隔離，抱怨現在「開門就是犯罪，出戶就是犯法」。

另據央視報道，截至9日，針對疫情防控工作落實不力等問題，青海西寧累計追責問責21名官員，並通報曝光7宗抗疫不力事件。

（綜合報道）

（新冠疫情）