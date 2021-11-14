王毅促美 相向而行確保習拜會順利 周二登場 布林肯：期待共同發出強有力信號

根據外交部網站新聞稿，王毅表示，習拜視頻會晤舉世矚目，這不僅是中美關係的一件大事，也是國際關係的一件大事。兩國人民和國際社會都希望會晤取得對兩國和世界都有利的結果。兩國元首對中美關係發揮着把舵引航的關鍵作用。雙方要相向而行，為會晤做好準備，「確保這次重要會晤順利、成功，推動中美關係回到健康穩定發展的軌道」。新聞稿稱，布林肯表示，世界高度關注此次美中元首視像會晤，雙方已為此充分準備，取得積極進展。美方期待在會晤中本着互相尊重的精神與中方分享對雙邊關係的看法，共同向世界發出強有力的信號。

白宮稱為與華競爭設規範 關切領域「不保留」

白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）12日也宣布了拜習會的時間。美國之音引述薩琪稱，這次峰會是美國為負責任地管控美中競爭而展開「密集外交」的延續，更多是為更有效地為與中國競爭設置規範，而不是尋求達成重大成果。白宮聲明稱，在會晤過程中，拜登將闡明美國的意圖和優先事項，在美國關切的領域，拜登也不會有所保留。

而王毅昨在與布林肯通話時，再就美方近日在台灣問題上的言行表明中方嚴正立場。王毅稱，任何對「台獨」勢力的縱容和支持，都是對台海和平的破壞，最終都將自食其果。王毅說，如果美方真想維護台海和平，就應當明確、堅定地反對任何「台獨」行徑，就應當信守在中美三個聯合公報中作出的鄭重承諾，就應當把一個中國政策落實到行動上，不再向「台獨」勢力發出錯誤信號。

布林肯10日受訪時曾表示，若中國大陸以武力改變台灣現狀，美國和盟友將採取不特定「行動」。澳洲防長杜登（Peter Dutton）昨接受《澳洲人報》訪問時回應稱：「如果美國選擇採取行動，無法想像我們不支持美國。」

對於習拜視像會晤，華盛頓美中關係專家、德國馬歇爾基金會亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）對美國之音稱，她認為會晤不會導致美中關係「重置」或發生很大改善，但也許兩位領導人能夠同意指示各自的部門就一些緊迫問題討論。她也希望兩國就如何管控「競爭」能達成共識。

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